Que características Kylian Mbappé gosta em seu companheiro de Real Madrid, Vinicius Jr?

Mbappé e Vinicius vão se entendendo aos poucos em campo.

Kylian Mbappé, do Real Madrid, revelou qual qualidade de Vinicius Junior ele mais admira, na medida em que o brasileiro conquistou outro cobiçado prêmio.

Após o termo do seu contrato com o Paris Saint-Germain, Mbappé tornou-se agente livre e ingressou no Real Madrid no verão de 2024. Os 15 vezes vencedores europeus têm melhorado continuamente o seu desempenho, apesar de o francês e os brancos terem tido problemas para o conseguir. . indo no início da temporada.

Houve numerosos rumores de hostilidade dentro da equipe após a contratação de Mbappé durante a desafiadora primeira parte da temporada. O brasileiro não estava disposto a ceder a vaga para Mbappé, embora o francês goste de jogar na ponta esquerda de Vinicius. Mas agora, o francês revelou o que considera mais admirável no vencedor do FIFA The Best.

Mbappé afirmou em entrevista à Real Madrid TV:

“Todo mundo conhece o jogador, todo mundo vê a qualidade que ele tem.

“Ele ganhou muitos prêmios por equipe e agora também prêmios individuais. Mas é a sua humildade. Ele está sempre conosco e com as pessoas, e gosto muito disso.

“Vim para a equipa e tive que me adaptar aos outros, mas a verdade é que o balneário e a equipa me adotaram muito bem. Eles sempre foram bons comigo e por isso agradeço a toda a equipe, ao Vini também e a todas as pessoas do clube.”

Os dois jogadores têm demonstrado uma parceria impressionante em campo e Mbappé começou a se adaptar bem. Ele marcou nos últimos quatro jogos, enquanto Vinicius continua brilhando pelo clube e fazendo grande diferença nesta temporada também.

À medida que Mbappé continua a melhorar com o Los Blancos e Vinicius continua a receber elogios, espera-se que o Real Madrid marque mais gols e leve o clube à LaLiga e à Liga dos Campeões nesta temporada. O Los Blancos estará em ação em breve, quando enfrentar o Valencia.

