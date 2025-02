“Que excelência cem” os fãs serão jovens para o século sólido em Pak vs NZ Clash

Young costurará um século em pé com Tom Latham.

O titular da Nova Zelândia Will Young quebrou um século sólido contra o Paquistão no primeiro jogo do ICC Champions Trophy 2025 na quarta -feira em Karachi.

Após uma série de pontuações baixas nos jogos recentes, Young registrou seu ODI do quarto século em seus 41 insumos de ódio. Esse golpe ocorreu em um momento em que a Nova Zelândia havia perdido três de seus homens mais velhos com baixo custo e Young resgatou o lado dos problemas em apoio a Tom Latham.

O capitão do Paquistão, Mohammad Rizwan, venceu o sorteio e escolheu jogar primeiro. Os jogadores de boliche paquistaneses mantiveram as coisas com força desde o início das entradas da Nova Zelândia.

Depois de aplicar pressão nas duas extremidades, os jogadores de boliche do Paquistão atingiram três vezes, removendo Devon Conway, Kane Williamson e Daryl Mitchell com o scorecar que disse 73/3.

A partir daí, os Kiwis se defenderam com golpes sólidos de Young e Latham. Não apenas interrompeu o fluxo de Wickts, a dupla alcançou os limites regularmente para manter a velocidade da pontuação em torno de cinco corridas. Sua quarta Associação Wickt produziu 118 corridas de 126 bolas.

Young foi finalmente demitido por Naseem Shah por 107 corridas de 113 bolas, seu golpe, incluindo 12 quatro e seis. No outro extremo, Latham também atingiu seu meio século.

Esta também é apenas a quarta instância de uma massa da Nova Zelândia que chega a um século no Troféu dos Campeões da ICC.

Bateria da Nova Zelândia para atingir cem no troféu da ICC Champions:

145* – Nathan Astle vs EUA, The Oval, 2004

102* – Chris Cairns vs Ind, Nairobi, 2000 final

100 – Kane Williamson vs Aus, Edgbaston, 2017

100* – Young vs Pak, Karachi, 2025

Os usuários da Internet aplaudiram o excelente século 19 que manteve a Nova Zelândia no caminho de um total competitivo.

Os fãs cumprimentam Young por seu século em Pak vs NZ Shock:

Cem em CT abrindo por Will Young. – Que século de Young vs Paquistão. Ele está fazendo um excelente golpe na Nova Zelândia, um ótimo começo para o troféu dos campeões. 🏆 pic.twitter.com/4osyf9u0pc – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 19 de fevereiro de 2025

Quando vi Will Young Bat na Índia, eu queria saber por que ele tinha a média de que ele e por que ele não era regular. Esta entrada faz você se sentir assim novamente. – Harsha Bhook (@BHogleharharsha) 19 de fevereiro de 2025

O truque para fazer o Young Click é que ele soubesse que ele poderia estar preenchendo para outra pessoa. – Somesh Agarwal (@Someshagarwal22) 19 de fevereiro de 2025

Aqui para a redenção de Will Young no dia de abertura do torneio. No dia de abertura da CWC23, Conway e Rachin atingiram toneladas quando a Nova Zelândia perseguiu 283 perdendo apenas 1 Wickt. Young for 0 (1).#ChampioStophy – Rohit Sankar (@imrohit_sn) 19 de fevereiro de 2025

Primeiro Século do Troféu dos Campeões, Will Young. Ele tinha uma série tranquila de Tri, mas agora ele mostra o que fez. Esta é sua primeira tonelada contra uma equipe superior (os séculos anteriores foram contra a Holanda e Bangladesh) pic.twitter.com/aut6wwwdrel – Sameer Allana (@hitmancricket) 19 de fevereiro de 2025

Will Young está tendo um momento de sua vida nos últimos meses. Forma vermelha quente. – ▲ (@CaughtAtGully) 19 de fevereiro de 2025

Quão bom é o jovem sem ninguém perceber. Ele é o escuro em um lado perene. – Kashish (@crickashish217) 19 de fevereiro de 2025

Os morcegos jovens gostam de alguém com um nome curto? Tudo sobre sua rebatida é tão preciso, compacto e sucinto, como este século elegante hoje #ChampioStophy – Bharat Sundary (@beastieboy07) 19 de fevereiro de 2025

