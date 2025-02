Que os canucks funcionam melhor contra o Maple Leafs

Mesmo para os melhores e piores tempos, há uma constante com os Canucks de Vancouver nos últimos três anos, superando o Toronto Maple Leafs.

Ele remonta a 12 de fevereiro de 2022, Vancouver tem 5-2-0 em suas últimas sete competições contra Toronto. E embora o Maple Leafs tenha visto um sucesso constante da temporada regular durante a janela curta, o mesmo não pode ser dito dos Canucks.

Os Canucks chegaram aos playoffs apenas uma vez durante esse período e terminaram na metade superior da divisão do Pacífico apenas uma vez.

Enquanto os Canucks procuram fazer a pós -temporada pela segunda vez em tantos anos, vamos ver quem funcionou bem contra o Maple Leafs na história recente.

Os ‘assassinos’ da folha de Canucks

Quinn Hughes só pode jogar Toronto apenas duas vezes por ano, mas seria seguro defini -lo como um assassino de folhas de Arce. Desde 2022, Hughes tem dez pontos em sete jogos contra Toronto, nove dos quais são assistentes. Indo adiante, o capitão do Canucks está montando um ponto de nove jogos contra Toronto.

Foto de imagens de Bob Frid-Imagn Foto de imagens de Bob Frid-Imagn “SRC =” https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/p5kev_eaeqtxzeotlohxq–/yxbwawq9aglnagxhbmrlcjt3ptk2mdtopTy0ma–/https://media.zenfs.com/en/the_hockey_news_vancauver_canuck S_Articles_867/7DD9D43705BF711A034C17E7157912D6 “CLASS =” Caas -img “/> 25 de janeiro de 2025; Vancouver, Colúmbia Britânica, Can; A defesa de Vancouver Canucks, Quinn Hughes (43), patins como o primeiro jogo estrela contra as capitais de Washington na arena de Rogers. Crédito obrigatório: Imagens Bob Frid-Imagn Foto de imagens de Bob Frid-Imagn

Da mesma forma, Brock Boeser e Elias Pettersson marcam ou em um clipe de ponto por jogo contra Toronto. Boeser, três gols, cinco assistências e Pettersson, dois gols, cinco assistências, têm mais do que as suas contra o Maple Leafs. Os dois atacantes viram que sua produção foi submersa recentemente, então um jogo contra um inimigo que normalmente ilumina poderia ajudar sua liderança a liderar novamente.

Em particular, Tyler Myers tem quatro assistências contra Toronto nesta seção.

Toronto teve sete goleiros diferentes tendem a dobrar nos últimos sete jogos contra Vancouver.

7 Leafs de bordo diferentes se adaptaram aos Canucks em suas últimas 7 reuniões. – Pet Mrazek

– Jack Campbell

– Erik Kallgren

– Matt Murray

– Ilya Samsonov

– Martin Jones

– Dennis Hildeby É provável que seja 8 consecutivos amanhã.#Canucks | #LafsForever – Alex Wauthy (@Alexwauthy) 8 de fevereiro de 2025

Mas, independentemente de quem está na rede, o Canucks Top Guns parece parecer contra quem é parado pelo Maple Leafs.

Olhando no sábado à noite

Os Canucks em branco no Maple Leafs por 3 a 0 em seu confronto da temporada anterior. Myers e Hughes lideraram os Canucks na anotação; Esse jogo veio durante uma seção difícil para os Canucks, onde falta de pontuação e Transtorno de figurinos atormentados A equipe.

Desde então, Vancouver conseguiu unir algumas vitórias e parece rejuvenescido depois de remodelar sua lista. Passando do JT Miller, ele abalou o aspecto ofensivo da organização, especialmente do aparecimento de areia e tamanho, mas a injeção de velocidade da aquisição de Filip Chytil e Drew O’Connor trouxe uma nova vida aos Canucks.

Para o Maple Leafs, não ter que jogar Miller pode ser benéfico em sua busca pela vitória. Miller marcou seis gols e dez pontos nos últimos sete jogos que jogou contra Toronto.

Uma equipe está competindo pela melhor semente em sua divisão, e a outra está tentando ficar acima da linha dos playoffs. Para Canucks, saia com força contra uma equipe com a qual eles se saíram bem na história recente, será crucial enquanto tentará encontrar uma base segura na carreira dos playoffs.

