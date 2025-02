Rohit Sharma, depois de esquecer o troféu Gavascar India vs Australia, retornou à equipe indiana Krykieta. Desta vez, o formato é ODI e o oponente – Inglaterra. O primeiro ODI será disputado em Nagpur na quinta -feira e antes que este Rohit Sharma fosse questionado recentemente sobre sua má forma. Rohit Sharma estava claramente aterrorizado com os medos e disse que a carreira do jogador seria UPA e Falls.

“O que é essa pergunta? Este é um formato diferente, um tempo diferente. Como sempre, como críquete, sabemos que haverá altos e baixos, e eu conheci muito minha carreira, por isso não é novidade para mim. Saiba todo dia é um dia fresco, cada série é uma nova série “, disse Rohit Sharma antes de 1. Índia vs. Inglaterra ODI.

Na quarta -feira, Rohit Sharma contou especulações sobre seu futuro no críquete internacional, dizendo que não importa que ele esteja falando sobre sua carreira em um momento em que está “focado” em três ODI contra a Inglaterra e o troféu dos mestres da ICC. A Índia sintonizará o Trophy Masters, a partir de 19 de fevereiro, e os três dias internacionais entre a Inglaterra começam com o primeiro na quinta -feira.

“Como é importante falar sobre meus planos para o futuro, quando há três ODI e o troféu de mestres. Relatórios (sobre meu futuro) duram muitos anos e não estou aqui para explicar esses relatórios “, disse Rohit em entrevista coletiva antes da partida.

“Para mim, três partidas (contra a Inglaterra) e o troféu Troph são muito importantes. Eu me concentro nesses jogos e vejo o que vai acontecer “, acrescentou Szyper India.

Rohit vem lutando contra uma figura fraca há algum tempo, e o Pańlak conseguiu apenas 31 engrenagens através de cinco pousadas na média fatal de 6,20 no troféu de border-gavascar na Austrália.

Embora não haja dúvida de que, em um futuro próximo, ele não deseja entrar no pôr do sol internacional, houve relatos de que a BCCI pediu que ele converta seus planos para o futuro após o troféu dos mestres.

Com entradas PTI