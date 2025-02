Queens Park Rangers vs previsão de Blackburn Rovers, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os aros para combater os Riversiders abaixo no Campeonato da EFL.

Os Rangers do Queens Park estão prontos para ser o apresentador do Blackburn Rovers em seu próximo campeonato da Liga Inglesa em 5 de fevereiro. Os anfitriões estão no décimo quarto lugar na tabela da liga, pois conseguiram garantir nove vitórias em 30 jogos da liga nesta temporada. Blackburn Rovers está em quinto lugar, com 13 vitórias em um número semelhante de partidas.

Os Rangers do Queens Park, que os anfitriões terão pouca confiança, pois estão em uma série perdida de dois jogos. Seu confronto do Campeonato da EFL em casa contra o Riversiders será realmente difícil. Eles terão uma pequena vantagem sobre os fãs locais, mas precisam jogar futebol extraordinário para derrubar os visitantes.

Blackburn Rovers quebrou sua série perdida de três jogos e derrotou Preston em seu último jogo da liga. Foi uma vitória importante para o Rovers, pois os ajudou a ficar em quinto na tabela de pontos. O próximo acidente do Campeonato da EFL é um jogo do lado de fora, mas eles procurarão continuar sua carreira vencedora nos aros.

Começo:

Quarta -feira, 5 de fevereiro, 01:15 ISTH

Localização: Matrade Loftus Road, Londres, Inglaterra

Forma:

Rangers do Queens Park: Lwwll

Blackburn Rovers: Wlllw

Jogadores para olhar

Michael Frey (Queens Park Rangers)

Michael Frey ingressou no Queens Park Rangers apenas durante a temporada atual e desde então jogou 18 jogos da liga por eles e marcou cinco gols. O jogador suíço de futebol também ajudou seus companheiros de equipe pela primeira vez nesta temporada. O ano de 30 anos desempenhará um papel crucial na ameaça da defesa dos visitantes com seus movimentos.

Há um ano, Michael Frey assinou para #Qpr ✍🔵⚪ – weareqprcom (@weareqpr__) 28 de janeiro de 2025

Andreas Weimann (Blackburn Rovers)

O atacante austríaco que também interpreta como meio -campista do atacante desempenhará um papel crucial para os Riversiders em seu próximo confronto da liga contra os aros. Andreas Weimann ajudará sua equipe a encontrar espaços entre a defesa do oponente para que eles possam marcar gols facilmente. Ele também pode ser muito benéfico para controlar as áreas do meio -campo.

Coincidência

Os Rangers do Queens Park perderam seus últimos dois jogos contra o Blackburn Rovers.

O Blackburn Rovers venceu cinco de seus últimos seis jogos da liga contra o Queens Park Rangers.

Os Riversiders perderam três de suas últimas quatro saídas da liga.

Queens Park Rangers vs Blackburn Rovers: Dicas de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate a 11/5 do Unibet

Objetivos inferiores a 2,5 @16/25 Unibet

Michael Frey marcará @15/2 Unibet

Lesões e notícias do equipamento

O Queens Park Rangers ficará sem os serviços de Karamoko Dembele, Jake Clarke-Salter, cadeira de Ilias e Zen Celar para sua próxima liga.

Blackburn Rovers não terá Hayden Carter e Arnor Sigurdsson ao seu lado devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 26

Queens Park Rangers venceu: 4

Blackburn Rovers venceu: 16

Desenhos: 6

Prever a linha

Queens Park Rangers previu o alinhamento (4-2-3-1)

Nardi (GK); Edwards, Cook, Fox, Paal; Varane, Campo; Smyth, Morgan, Saito; Frey

Blackburn Rovers previu o alinhamento (4-2-3-1)

Peras (GK); Brittain, Hyam, Batth, Beck; Travis, Buckley; Dolan, Weimann, sebes; Gueye

Previsão de coincidências

O Queens Park Rangers vs Blackburn Rovers EFL 2024-25 é mais provável que termine em um empate com os dois lados marcando um gol cada.

Previsão: Queens Park Rangers 1-1 Blackburn Rovers

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA.

Nigéria – sem transmissão

