Quem age no Super Bowl 2025? Parte -Time Show Artists for Chiefs vs. Jogo dos Eagles

Esteja você está observando o jogo, jogadores, comerciais, aparições de celebridades ou muitas performances, todos os anos Super Bowl Você tem algo a oferecer para todos. Não é apenas a ação enquanto o relógio do jogo é executado que traz a emoção da noite, há várias performances antes do jogo, bem como um desempenho altamente esperado do programa de tempo que trará a energia de Nova Orleans através a tela.

Rapador e 22 vezes o vencedor do Grammy Kendrick Lamar liderará o show de tempo na parte e O cantor e compositor de R&B Sza se juntará. Embora a SZA seja a única convidada especial anunciada até agora, pode haver mais surpresas por vir. Esta é a segunda vez em Lamar no estágio do show de meados do tempoMas é a primeira vez que liderou e a primeira vez de SZA atuando em um Super Bowl.

Antes que esses dois (e potencialmente outros) ocorram o estágio de 30 minutos no grande jogo entre o Kansas City Chiefs e o Filadelphia Eagles, haverá várias performances antes do início.

Aqui está uma olhada em todos que agem no Super Bowl no domingo:

Kendrick Lamar e Sza: Parte -Time Show

Lamar e Sza, ambos artistas vencedores do Grammy e dois dos maiores artistas de seus gêneros neste momento, Vai ocupar o palco do meio -tempo no domingo.

Os dois colaboraram em muitos hits, mesmo no Oscar “All the Stars”, “Luther”, “30 for 30”, “Gloria”, “Palomas in the Wind” e “Babilon”. Lamar lançou recentemente seu álbum “GNX”, que apresenta SZA em duas músicas e Sza tem Lamar em seu novo álbum “Lana”.

O show de tempo parcial será produzido pela DPS, enquanto Roc Nation e Jesse Collins serão os produtores executivos. Matt Maxey realizará o programa de tempo parcial da American Sign Language (ASL).

Jon Batiste: Hino Nacional

Cinco vezes vencedor do Grammy Jon Batiste entrará em campo no Césars Superdome antes do LIX do Super Bowl para realizar o hino nacional. O nativo de Nova Orleans é um cantor, compositor e compositor com um longo currículo que inclui um Oscar, um Globo de Ouro e um prêmio de filme do BAFTA.

Stephanie Nogueras fará o “Banner Star-Spangled” em ASL.

Tombone Shorty e Lauren Daigle: “America the Beautiful”

Tombone Shorty e Lauren Daigle, que são nativos de Nova Orleans, Ele estará colaborando em sua performance como “America the Beautiful”. Seu objetivo é capturar a cultura da cidade com sua interpretação da música.

Trombone Shorty é um vencedor de músicos e produtores do Grammy Award, que combina Funk, Soul, R&B e Rock em seus projetos. Daigle é duas vezes um vencedor do Grammy com sucessos pop e cristãos.

Stephanie Nogueras apresentará “America the Beautiful” em ASL.

Ledisi: “Levante toda voz e canta”

“Levante cada voz e canta”, muitas vezes conhecida como o hino nacional negroEle será realizado por 15 vezes indicado para o Grammy Ledisi. “Lift Every -up and Sing” foi feito antes do Super Bowl nos últimos três anos.

Otis Jones IV interpretará “Lift Evy Voice and Sing” em ASL.

Onde olhar Super Bowl performances

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: Fubo

Parte -Time Show: Kendrick Lamar e Sza