Quem decide qual boné os membros do Hall da Fama do Beisebol colocarão em suas placas? Veja como Cooperstown toma a decisão

Mais tarde hoje, finalmente saberemos os resultados da votação da BBWAA para a classe do Hall da Fama do Beisebol de 2025. Comparamos as estatísticas e debatemos os legados. Agora podemos conversar… moda?

Cada membro do Hall da Fama do Beisebol recebe uma placa que termina no prédio físico em Cooperstown, gravada com uma foto do jogador. Os jogadores usam chapéus na gravura, como faziam enquanto jogavam. A maioria tem logotipos, tradicionalmente o time com o qual o jogador passou a maior parte ou toda a sua carreira ou teve maior impacto.

Então, como você escolhe o logotipo ou a falta dele? Vamos mergulhar.

Pode ser um tema controverso de vez em quando, principalmente em torno da adição de Wade Boggs. Segundo a tradição, Boggs supostamente recebeu dinheiro do Tampa Bay Rays para escolher um boné dos Rays para sua placa no Hall da Fama, mas o Hall da Fama teve que intervir e dizer não. Afinal, Boggs passou 11 de suas 18 temporadas no Red Sox, ganhando todos os cinco títulos de rebatidas lá e coletando 2.098 de suas 3.010 rebatidas na carreira lá. Ele passou as duas últimas temporadas de sua carreira na liga principal com o então Devil Rays, com um ataque ligeiramente abaixo da média.

Boggs usa um boné do Red Sox em sua placa no Hall da Fama. O boato dos Rays era falso.

“Isso nunca foi um problema”, Boggs disse em 2017. “Acho que aconteceu quando Jose Canseco disse: ‘Se eu entrar no Hall da Fama, entrarei como Devil Ray’, e alguém provavelmente interpretou mal que eu disse isso e que o Sr. proprietário dos Rays) me ofereceu um milhão de dólares para ser o primeiro Devil Ray introduzido no Hall da Fama, e essa conversa nunca aconteceu.”

Conforme observado, alguns jogadores podem escolher um logotipo em branco. Greg Maddux fez isso. Ele jogou 11 anos pelo Braves e 10 pelos Cubs e não quis escolher entre os dois.

Isso nos leva ao nosso ponto principal. Sim, as contribuições dos jogadores são levadas em consideração, mas eles não têm a última palavra.

“O Hall da Fama fornece orientação a cada novo homenageado sobre qual logotipo, se houver, pode ser representado na capa de sua placa”, disse Jon Shestakofsky, vice-presidente de comunicações e conteúdo do Hall da Fama do Beisebol, à CBS Sports. “Embora o Hall da Fama tenha a palavra final sobre qual logotipo será representado, trabalhamos com o escolhido para chegar a uma conclusão apropriada que reflita com precisão a carreira do novo escolhido no jogo. placa.”

Sobre quem vai participar este ano, já sabemos que Dick Allen e Dave Parker foram escolhidos pelo Comitê Era.

Allen, que morreu há pouco mais de quatro anos, jogou nove anos com os Phillies, três com os White Sox e não mais do que um com outros três times. Ele provavelmente usará um boné dos Phillies em sua representação de distintivo.

Parker esteve no Pirates por 11 anos, nos Reds por quatro e nos A’s por dois, com outras três passagens durando no máximo uma temporada. Ele ganhou um MVP, disputou quatro de seus sete All-Star Games e venceu uma World Series com o Pittsburgh, então a escolha parece óbvia.

Na votação da BBWAA, parece que Ichiro Suzuki, CC Sabathia e Billy Wagner poderão ser os escolhidos.

Ichiro é uma escolha fácil e óbvia para os Mariners.

Sabátia Ele disse “absolutamente” ele quer usar um boné dos Yankees em seu distintivo, se puder. Alguém poderia argumentar a favor de uma fronteira em branco. Ele ganhou um Cy Young com o Cleveland e passou partes de oito temporadas lá, em comparação com 11 com o New York. Ele também teve talvez sua corrida mais impressionante em sua meia temporada com os Brewers em 2008, quando fez 11-2 com um ERA de 1,65 depois que uma negociação no prazo ajudou Milwaukee a chegar aos playoffs. Apesar de passar apenas alguns meses na Liga Nacional, ele terminou em quinto lugar na votação do Prêmio NL Cy Young e em sexto na votação do Jogador Mais Valioso da NL.

Previsões do Hall da Fama do Beisebol: Quem se juntará a Ichiro na turma de 2025 quando os votos forem revelados? Matt Snyder

Por outro lado, Sabathia ganhou um ringue com o Yankees em 2009 e liderou duas vezes a Liga Americana em vitórias durante sua passagem por Nova York. Ele ganhou mais valor profissional lá do que em qualquer outro lugar e passou mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Dada a decisão do Hall da Fama de trabalhar com a escolha, Sabathia provavelmente fará a sua escolha. E embora eu tenha apontado que há argumentos a favor de um boné em branco, acho que se imaginássemos Sabathia em um time, todos pensaríamos imediatamente nos Yankees.

Wagner passou partes de 16 temporadas nos campeonatos principais, nove das quais foram com os Astros. Ele passou quatro anos no Mets e dois nos Phillies. A maior parte do valor de sua carreira veio em Houston, assim como 225 de suas 422 defesas. Ele manifestou interesse na semana passada usando um boné do Astros em sua placa no Hall da Fama, então esse parece ser o curso de ação óbvio.

Na votação, Andruw Jones seria uma figura fácil para os Braves, assim como Chase Utley para os Phillies. Um interessante seria Carlos Beltrán. Ele passou sete anos no Mets, sete no Royals, três no Yankees, dois no Cardinals e algumas outras passagens menores em outros lugares. Você se sente como um boné vazio, mas talvez tenha fortes sentimentos a favor ou contra o Mets ou Royals? Podemos descobrir em um ou dois anos.

O ponto principal aqui é que se trata de um esforço conjunto entre o Hall da Fama e o jogador empossado, como sempre foi. E se você ouvir rumores de palhaçadas, provavelmente não são verdade.