Quem é a nova contratação do Kerala Blasters FC, Dusan Lagator?

Kerala Blasters concluiu a contratação do imponente montenegrino por Rs. Taxa de transferência de 80 lakh.

O Kerala Blasters FC, clube da Super League indiana (ISL), reforçou a sua unidade defensiva com a contratação do defesa-central montenegrino Dusan Lagator. Muitos especialistas consideram o ex-zagueiro do Debrecen VSC o herdeiro aparente do zagueiro Alexandre Coeff. A expectativa é que o francês de 32 anos saia no final da atual campanha.

Lagator tem vasta experiência na Europa e também possui versatilidade para desempenhar a função de meio-campo defensivo. Os Blasters recrutaram o montenegrino ao vê-lo ocupar o lado direito do pivô de dois homens no centro do meio-campo.

Kerala Blasters FC dará nova vida ao Lagator

O montenegrino de 30 anos vai se juntar aos Tuskers vindos do Debrecen VSC, clube húngaro da primeira divisão, que atualmente ocupa o 11º lugar na classificação do campeonato. A mudança permitirá que Lagator recomece após uma temporada desafiadora com o Debrecen em 2024-2025.

Depois de disputar 16 partidas nesta temporada, ele tem sido um pilar do clube húngaro no meio-campo. No último jogo pelo Debrecen VSC, o volante foi expulso aos 79 minutos contra o Zalaegerszegi. Uma mudança para a ISL pode ser a jogada perfeita para o Montenegrino Internacional, que busca retornar nesta temporada.

Os Tuskers estão agregando experiência no meio-campo

Com a contratação de Lagator, os Blasters agregam um jogador que tem capacidade de ditar o ritmo do jogo e neutralizar as ameaças adversárias. O jogador de 30 anos pode ser um grande mentor para jovens meio-campistas promissores como Vibin Mohanan, Freddy Lallawmawma e Mohammed Azhar.

A presença de Lagator também poderia complementar e aliviar a pressão sobre a estrela Adrian Luna e permitir que ele se expressasse totalmente de forma ofensiva. Com o montenegrino cobrindo Luna logo atrás dele, os Blasters esperam que a nova contratação tenha um impacto instantâneo.

Dusan Lagator tem muita experiência no futebol europeu

À medida que o jogo na ISL continua a evoluir e o nível de jogo aumenta, a contratação de Lagator pelos Tuskers irá elevar a sua consciência tática. O antigo médio-defensivo do Debrecen VSC já disputou pré-eliminatórias da UEFA Europa League e também participou na UEFA Conference League durante a época 2023-2024.

Além de suas atuações pelo clube, ele também atuou nove vezes pela seleção de Montenegro. Um jogador com vasta experiência jogando nos mais altos níveis do futebol internacional e de clubes será uma adição bem-vinda para os Blasters em um ponto crucial de sua campanha na ISL.

Kerala Blasters FC se aproxima dos seis primeiros lugares nos playoffs

Os Tuskers estão atualmente em 9º lugar na classificação da liga ISL. Com quatro pontos separando-os dos cobiçados seis primeiros lugares, o recrutamento dos Blasters tem sido imenso. Com os próximos jogos frente ao NorthEast United FC, East Bengal FC e Chennaiyin FC, o treinador interino TG Purushothaman tem uma série de jogos cruciais em mãos.

As vitórias contra essas equipes aumentarão a confiança do time Kerala Blasters, que vem de uma seqüência de duas vitórias consecutivas. Com o fim dos playoffs da ISL se aproximando rapidamente, os Tuskers estarão ansiosos para reservar sua vaga mais cedo ou mais tarde.

Com Lagator se juntando ao grupo, os Blasters darão a Manjappada outro nome sobre o qual eles podem cantar pelos motivos certos nesta temporada.

