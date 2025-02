Rabbaj se tornou um dos melhores jogadores da Academia de Blues.

Nas últimas janelas de transferência, o Chelsea gastou muito dinheiro com WonderKids, mas seu melhor talento já poderia ser um membro da Academia.

Apresentando Ibrahim Rabbaj, 16, que foi comparado com Lionel Messi devido a seus dribles e seu pé esquerdo como varinha. Em 40 jogos, o jogador juvenil marcou 52 gols incríveis.

Quando você combina esses números com 60 assistências incríveis, é fácil entender por que isso foi chamado para a equipe Sub -16 da Inglaterra. Também é elegível jogar pelo Marrocos.

🇲🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⭐️ | Lembrando o 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄 𝐔𝟏𝟔 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐒 𝐑𝐚𝐛𝐛𝐚𝐣 𝐑𝐚𝐛𝐛𝐚𝐣 𝐑𝐚𝐛𝐛𝐚𝐣 𝐑𝐚𝐛𝐛𝐚𝐣 𝟏𝟔 𝟏𝟔 𝟏𝟔 𝟏𝟔 🏟 🏟 🏟 ⚽ás 52 gols👟 60 assistentes Outra estrela em Cobham Cabination. Estou muito curioso para ver como isso se desenvolve. pic.twitter.com/bqdnvorrq – Estrelas em ascensão XI (@RisingStarxi) 13 de janeiro de 2025

Já houve muitas comparações com Messi. Não é apenas o cabelo, que é cortado nessa característica Leo Bob.

Isso aumenta a carga da expectativa e faz com que os oponentes riem de você, para que sejam descritos na mesma frase que o melhor jogador de todos os tempos.

O estilo de jogo e o crescimento de Rabbaj como o jogador mais promissor da academia

Funciona no centro ou ao ar livre à direita e é pequeno. Rabbaj gosta de escrever, produzir, passar e dar vida.

Seu movimento favorito é cortar do lado direito no pé esquerdo e encontrar o canto inferior oposto da rede. Destaca -se em situações individuais como Cole Palmer e a ex -estrela do Chelsea Arjen Robben.

Ibrahim toca para o Chelsea e a Inglaterra sub-16 e faz bom uso do poder de seu corpo, apesar de ser menor. Durante o ano anterior, ele participou de todos os campos internacionais.

Criado em Ashford, Kent, como um dos seis filhos, foi levado por Charlton aos sete anos de idade e registrado na academia anterior.

Ele foi posteriormente levado por seus vizinhos do sul de Londres, Crystal Palace, e ficou lá até os doze anos.

Embora houvesse pouco treinamento para fazer porque a pandemia ainda estava em total validade, o Chelsea assinou isso, apesar de seus esforços concentrados durante a Covid porque eles se sentiram forçados a oferecer ao jovem jogador uma sensação de pertencimento.

Atualmente, Rabbaj participa do Chelsea em período integral, mesmo para sua educação, e reside com uma família anfitriã junto com outros oito filhos.

Durante a pré -temporada, ela participou de jogos de faixa etária mista para o Chelsea U17. Um “Classic No.10” será intrigante para ver como ele gerencia a diferença de idade mais tarde.

As pessoas próximas ao jogador querem vê -lo correr livremente no meio do campo para causar problemas aos oponentes e trazer de volta os momentos em que pequenos jogadores podem superar os maiores oponentes usando sua velocidade e habilidade.

O que se segue para o adolescente?

Quando chegar a hora, o Chelsea deve fornecer pelo menos uma bolsa de estudos. Mas no futebol, quem sabe?

Os treinadores da juventude do Chelsea devem permanecer atentos, porque a equipe perdeu recentemente o Rio Ngumha por Liverpool depois que ele deslizou pela rede.

Os jovens jogadores que são mantidos recebem bolsas de estudos por dois anos. O melhor recebe um ano “profissional” adicional. Isso essencialmente faria Rabbaj um jogador de futebol profissional aos 17 anos.

Ocasionalmente, os clubes fornecem dois anos de contrato profissional, juntamente com uma bolsa de estudos de um ano. Para aqueles que olham constantemente, Rabbaj é um talento tremendamente dinâmico e é emocionante de ver.

