– Quem é ela? Foto de shikhara dhawana com uma mulher misteriosa no troféu dos campeões 2025 internet

A ex -equipe indiana Krykieta Shikhar Dhawan estava no centro das atenções depois que ele foi notado com uma mulher misteriosa durante o Mestrado em andamento Trophtum 2025. Quinta-feira. Um bastão explosivo à esquerda desfrutou de uma partida com uma mulher misteriosa, e sua imagem se tornou popular nas mídias sociais. Os fãs ficaram zumbidos sobre o possível relacionamento entre eles e muitas fotos e vícios que começaram a dar rodadas.

Muitos relatórios da mídia afirmaram que a mulher era Sophie Shine, que vem da Irlanda. Embora nada de oficial fosse conhecido sobre o relacionamento deles, Dhawan segue o brilho nas mídias sociais.

A Índia sentirá que a ausência de Jasprit Bumrah “muito fortemente” no troféu do Masters, mas eles ainda têm uma grande chance de vencer o torneio, levando em consideração sua forma recente e muitos vencedores de jogos, acredita que o ex -abridor de Shikhar Dhawana.

O ritmo Spearhead Bumrah foi excluído do torneio devido à lesão da região lombar, depois de tomar uma carga máxima durante uma série de testes de cinco lane na Índia contra a Austrália.

“Estou preocupado que Jasprit Bumrah prevaleça, não há dúvida de que será uma grande ausência e acho que eles sentirão muito”, escreveu Dhawan na coluna ICC publicada na terça -feira.

“Para mim, ele é a melhor escotilha do mundo, e sua precisão é difícil de repetir. Ele também é uma figura muito calma e isso é crucial em um grande evento da ICC. Dhawan, no entanto, apóia Shubman Gill e severas duras a chiar no torneio.

“Ao mesmo tempo, uma ferida dura apareceu do lado e acho que é realmente emocionante – fique de olho nele, acho que ele poderia ter um torneio inovador.

“Gosto da atitude dele, ele está no gente e não tem medo de nada. Ele aceita desafios e vimos na série da Inglaterra que ele está em forma. Tenho certeza de que ele vai querer aproveitar esta oportunidade e se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se , se ele aproveitar essa oportunidade, poderá garantir um fator X real para a Índia. Passando a mais recente forma e força da equipe, Dhawan era difícil de olhar para fora da Índia quando a discussão se voltou para os pretendentes pelo título.

“Existem muitas razões para serem otimistas para a Índia. Eles têm um lado muito equilibrado, especialmente com um bastão – há uma boa mistura de experiência e juventude. Em particular, Shubman Gill é tão consistente e tem um grande jogo de papel.

(Com entradas PTI)