"Quem é ela?" Virat Kohli ignora a segurança, abraça uma mulher no aeroporto. Internet interessante – vídeo

A equipe indiana de Kryquet está atualmente em Ahmedabad para a terceira Índia vs. Inglaterra ODI na quarta -feira. No segundo ODI em Cuttaack, Odisha, a Índia registrou uma grande vitória sobre os convidados liderados por Jos Buttler com o capitão Rohit Sharm, vencendo 90-Piłka 119. Virat Kohli, que deixou o primeiro ODI devido a uma lesão no joelho, não pôde atirar no Segundo ODI. O ODI é o único formato de partida na Índia este ano antes do Campeonato de 2025.

O filme Virata Kohli tornou -se popular nas mídias sociais, que mostra como ela chega ao aeroporto de Bhubaneswar e depois abraça uma mulher de idade média, apesar da segurança estrita. Quando Kohli se aproximou da mulher, o entusiasmo dos fãs aumentou. Muitas pessoas estavam curiosas para quem a mulher da expressão de Kohla parecia conhecer essa pessoa. Parecia que Kohli até diz à mulher, saindo.

Kohli não parecia completamente sem contato, mas não ficou o tempo suficiente para se dar a chance de bater.

Se ele conseguir clicar, Kohli tem a chance de criar outro disco. Em 89, há apenas três tripas na história que venceram 14.000 corridas em um formato, que provavelmente era o favorito da Run-Machine.

Enquanto a forma de Kohla entrando no troféu dos mestres não é grande, a ex -Aakash Chopra acha que ela logo retornará ao melhor toque. No entanto, ele tinha medos diferentes.

“Parece a ordem do piscar. Rohit começou a marcar pontos. Shubman Gill é o nosso vice -rei e está em boa forma. Virat Kohli finalmente retornará à forma. Mesmo se não, Deus, não proíba, a Índia não é indie, pretendo largá -lo – disse Chopra.

“Shreyas Iyer está localizado no número 4 no número 5, independentemente de ser KL Rahul, Rishabh Pant ou Axar Patel, a lacuna é determinada. Um dos dois – para um shush e calça – você precisa pular. E então você é você. Tenha um bolo adicional.

Chopra sugeriu que a Índia inicialmente queria a combinação esquerda à direita na mais importante, mas aparentemente abandonou essa abordagem após as entradas de Iyer.

“Você queria manter uma combinação certa -na ordem de piscina. Agora você não será capaz de fazer isso. Você jogou uma mão e voltou “, acrescentou.