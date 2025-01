Os Red Devils estão explorando um movimento para o talentoso extremo.

Segundo relatos, o Manchester United está se preparando para fazer uma oferta de £ 50 milhões para o Sporting Lisboa Sensation Geovany Quenda. Ele é um administrador da direita adaptável, que pode jogar como atacante ou asa. Além disso, Ruben Amorim está preparado para atacar seu antigo clube.

De acordo com o Atlético, o United agora está pensando em assiná -lo neste verão, em um esforço para aumentar suas alternativas no lado certo. Mas, de acordo com a mídia portuguesa, o United já encerrou um contrato. Segundo uma bola, uma discussão ainda não foi trocada.

Em algum lugar no futuro, o acordo foi “segurado” e o esporte antecipa a obtenção de cerca de 50 milhões de libras para seu Star Player. Antes de ingressar no United em novembro, Amorim deu seu grande descanso com a equipe portuguesa.

Quem é o novo alvo Geovany Quenda do Manchester United?

Nascida em Guiné-Bissau, quenda passou seus primeiros anos em Portugal, onde avançou pela Academia Júnior de Benfica até ingressar no Sporting CP em 2021. Ao avançar nas fileiras de desenvolvimento do Lisboa Club, o fim que ganhou uma reputação de estrelas.

Em fevereiro passado, aos 16 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a jogar em seu time de reserva. Quenda fazia parte do treinamento da primeira equipe Amorim na temporada anterior, após o que até agora ele teve uma fantástica temporada de 2024-2025.

Depois de fazer sua estréia profissional em agosto, o Young International português se tornou o maior goleador do clube. Apesar de ser um direito por natureza, Quenda demonstrou uma adaptabilidade notável ao jogar como um direito no sistema Amorim preferido por 3-4-3.

Amorim relutou em alterar uma fórmula vencedora enquanto deixava que o Quenda tiver experiência no primeiro time porque os três atacantes esportivos (Peter Gonçalves, Viktor Gyokeres e Trincão) estavam jogando sensacionalmente.

Roberto Martínez, gerente de Portugal, já realizou suas habilidades e promessas. Foi selecionado para o time sênior para o recente jogo duplo contra a Escócia e a Croácia. No entanto, ele não fez sua estréia.

Geovany Quenda Game Style

Geovany Quenda do Sporting CP é um fim que se destaca em controle, pingando e ganhando velocidade rapidamente. Ele tem a reputação de criar oportunidades de metas.

Para sua idade, o jovem carro esportivo tem uma força incrível, pés rápidos e ritmo. Também é muito esquerdo e cortado naturalmente da direita. Em termos de estilo, Quenda é semelhante a Jeremy Doku. Ele pode superar facilmente os defensores e agora é o terceiro melhor dribler da Liga Portugal para estatísticas.

Quenda também é um criador de jogos qualificado que pode enviar cruzamentos perigosos para a caixa e formar rapidamente duas combinações com seus companheiros de equipe. Foi uma parte vital do jogo ofensivo do Sporting devido à sua capacidade de criar oportunidades em áreas amplas. Embora ele pudesse usar algum trabalho em seu equilíbrio e precisão no último terço, ele toma decisões maduras, apesar de sua idade.

