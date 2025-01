Quem é Himanshu Sangwan? Conheça o Pacer, como o retorno quebrado de Virata Kohli Raniji

Himanshu Sangwan é um nome que os fãs indianos de críquete se lembrarão por um longo tempo. Pacer quebrou o retorno muito esperado do troféu Rani Virata Kohli, liberando -o por apenas 6 marchas. Os fãs se reuniram aos milhares no Estádio Arun Jaitley, em Delhi, no início de Delhi vs ferrovias, mas a estadia de Kohla em campo durou apenas 15 bolas. Para 5000 multidões, que se reuniram aqui para assistir que Kohli toca em uma banda, que recentemente se apresentou 13 anos atrás, a diversão não durou muito. Kohli estava enraizado pelo Pacer Himanshu Sangwan no 28º lugar nas primeiras rodadas de Delhi, a maioria deles não passou algum tempo saindo do estádio Arun Jaitley.

Quem é Himanshu Sangwan?

Pacer de 29 anos nasceu em 2 de setembro de 1995 em Delhi. Mais tarde, ele estreou na fila ferroviária em 2019, jogando na equipe no Vijay Hazare Trophy 2019-20, 27 de setembro. Himanshu fez sua estréia no T20 no troféu Syed Mushtaq Ali em 8 de novembro, antes de receber sua primeira viagem com a ferrovia em 9 de dezembro no Ranij Trophy em 9 de dezembro.

O artista consistente, Himanshu, chegou à partida do Ranji Trophy de Delhi com 77 gols de primeira classe. Ele já apareceu em 23 partidas do troféu de Ranji em seu nome. No formato branco da bola Himanshu, ele exagerou 21 cartas para a lista de postigos de 17 partidas e 5 gols no T20 com sete partidas.

Antes da primeira apresentação nacional da bola vermelha de novembro de 2012, Kohli treinou com o ex -técnico da Índia, Sanjay Bangar, para queimar falhas em piscar de olhos que surgiram durante a rota pela Austrália.

Mais precisamente, a bola do lado de fora de Pstak perseguiu o ex -capitão da Índia durante uma turnê de dois meses.

Kohli saiu em uma recepção alta nas pernas antes do lançamento de Yasha Dhull por volta das 10h30 da manhã, que foi uma hora durante o dia.

Depois de coletar dois singles, Kohli decidiu dominar a oposição nesse momento em particular.

Kohli, em pé em frente às rugas, desprezou Sangwan em direção a uma borda reta.

Ainda foi a primeira sessão, e a bola estava ficando um pouco, mas tentando dominar Sangwan, a próxima bola, Kohli foi a um passeio expansivo além da boa entrega, mas eu senti falta completamente de fora do PStak.

