Quem é João Fonseca? Conheça o décimo campeão mais jovem da história da turnê ATP

Joao Fonseca levantou a Open da Argentina para seu título inaugural de ATP.

João Fonseca, originalmente do Rio de Janeiro, está a caminho de se tornar um nome de família. A estréia no ATP Tour de Fonseca ocorreu no Aberto do Rio 2023 como um curinga de 16 anos. No mesmo ano, ele fez as quartas de final na edição júnior da França e Wimbledon Open. Mais tarde naquela temporada, ele tentou a vitória em seu primeiro Grand Slam Junior, nas quadras azuis de Flushing Meadows.

O brasileiro, que cresceu a 10 minutos do local do Open River, foi convidado para as finais do ATP 2023 como parceiro de combate para alguns dos melhores jogadores do mundo. Ele chegou ao tribunal para algumas sessões de prática individuais com personagens como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

As renomadas agências como IMG e Team8 estão lutando para lidar com sua carreira, mas ele se registrou com qualquer um deles por enquanto. A Fonseca tem um vínculo com a equipe da agência Roger Federer Tamte8 depois de ser assinada pela marca Sportswear “, na qual o suíço é um investidor.

O brasileiro causou uma queda na fase redonda de Davis, em setembro de 2024, quando derrotou o van de Zandschulp em sua estréia na equipe com base na equipe.

Mais tarde, em 2024, a Fonseca se qualificou para as finais ATP da próxima geração em Jeddah. Ele levantou o troféu enquanto permaneceu invicto. O adolescente brasileiro começou sua temporada de 2025 com uma aparição principal em um Grand Slam pela primeira vez. Ele chegou através da classificação no Aberto da Austrália e chegou à segunda rodada derrotando o número 9 e o número 9 do Rublev.

Menos de um mês depois, ele derrotou o Argentino Francisco Cerundolo em seu próprio quintal para conquistar o Aberto da Argentina. Fonseca pegou as esperanças de Cerundolo de uma vitória na cidade natal, vencendo em sets seguidos.

Quem é João Fonseca?

Os pais de João Fonseca, Roberta e Christianano Fonseca, se aventuraram em vários esportes, transmitindo o interesse para João. A jovem Fonseca cresceu jogando futebol e tênis enquanto entra em Jiu-Jitsu e Judô.

Fonseca começou sua consulta com o esporte aos 4 anos de idade, jogando tênis no rio de Janeiro Country Club ao lado de sua casa, onde sua mãe, Roberta, o acompanharia nos tribunais de barro.

O brasileiro viu Nadal dos assentos da primeira fila no Rio de Janeiro em 2014, o ano em que os espanhóis conquistaram o título. A jovem ídolo brasileira a Federer e declarou sua intenção de incorporar o serviço federal em seu arsenal.

O brasileiro está sendo treinado por Guilherme Teixeira, que está com o adolescente desde os 12 anos de idade.

The youngest champions at the ATP tour (since 1990): 16y 10m 18d – Lleyton Hewitt17y 9m 21d – Andrei Medvedev18y 1m 19D – Kei Shikori18y 2m 2d – Michael Chang18y 5m 26d – Joao Fonseca

Estilo de jogo

Joao Fonseca é uma base agressiva e agressiva à qual ele gosta de terminar as manifestações mais cedo. A variação e a natureza penetrante de seus lixões de terra levam seus oponentes a ir para a defensiva. O brasileiro pode se voltar para brincar com a mão suave se a situação exigir.

Tipos semelhantes de jogadores

Os companheiros que compartilham um estilo de jogo semelhante a João Fonseca incluem Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Seb Korda, Lorenzo Musetti e Holger Rune. Todo mundo compartilha fortes golpes de terra, forte servido e cobertura sólida na quadra como características comuns.

Melhor classificação alcançada

Joao Fonseca aumentou um notável esportes 573 no ranking ATP de janeiro para o final dos dois quartos do nível turístico. O brasileiro alcançou um recorde pessoal de nº 157 em setembro. Ao vencer seu primeiro troféu Challenger em Lexington em junho, ele se tornou o jogador mais jovem no top 200, chegando ao número 166.

A temporada de 2024 terminou na 145ª posição, uma notável promoção de 585 lugares desde janeiro de 2024. Ao conquistar seu título inaugural de ATP na Argentina, a talentosa Fonseca subiu para uma classificação de sua carreira de número 68 do mundo.

Melhores performances

A temporada de Fonseca começou a temporada de 2024 em uma nota dinâmica ao fazer uma estréia vencedora na turnê ATP. Ele venceu seu primeiro jogo no nível ATP na casa de Turf, no ATP 500 Rio Open. Então ele veio aos últimos oito no evento e continuou a se tornar profissional como um ano de 17 anos.

No Rio, o jovem brasileiro derrotou dois jogadores dos 100 melhores ATP a caminho das quartas de final: Arthur Fils (36) e Cristian Garin (88).

Fonseca reivindicou Lexington Challenger em julho deste ano sem desistir de um set. O brasileiro aos 17 anos, 11 meses, 17 dias, era apenas um dia mais jovem do que o pecador quando o italiano ganhou o título em 2019. Com Lexington Challenger em seu crédito, ele também se tornou o jovem campeão brasileiro da história do Challenger desde 1978 .

João Fonseca abriu novas estradas no grupo da Copa Davis contra o jogador holandês Botic Van de Zandschulp. Foi o primeiro jogo do dia e testemunhou que Fonseca derrubou van de Zandschulp em sets seguidos para uma vitória por 6-4, 7-6 (3) em apenas 92 minutos.

João Fonseca por telefone com sua família depois de se tornar o homem mais novo da história a ganhar o Aberto da Argentina. “Vamos família. Coração ”❤️‍🔥 Momento lindo. 🥹 pic.twitter.com/53w6tk7yrh – A carta de tênis (@thetenisletter) 16 de fevereiro de 2025

Fonseca foi baseado em seu sucesso na temporada de 2024, violando o top 100 do ATP até o final de janeiro de 2025. Uma aparição da segunda rodada em Melbourne deu a ele a 99ª posição na classificação ATP para se tornar o jogador mais jovem dos 100 principais de 100 de Carlos Alcaraz em outubro de 2021 e o mais jovem brasileiro a entrar no top 100 da história das classificações ATP.

No recentemente concluído a Argentina Open, lutou além de quatro jogadores argentinos por seu título inaugural do ATP. Foi também sua primeira final de ATP. Na rodada do título, ele negou Francisco Cerundolo La Victoria com uma vitória por 6-4, 7-6 (1).

Potencial futuro

Fonseca será visto em ação no Open River, um evento em que chegou às quartas de final na última temporada. Ele também não tem vergonha de suas ambições, esclarecendo sua intenção de ser o número 1 do mundo e ganhar Grand Slams depois de conquistar o título na Argentina.

O jovem brasileiro, que ainda não está fora de sua adolescência, tem força mental para ir longe, pois faz a transição do circuito desafiante para a turnê ATP. João Fonseca tem altos objetivos para si mesmo, incluindo pisar nos degraus de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

