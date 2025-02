Quem é Kevin Patullo? Treinador do Eagles, candidato forte, para substituir Kellen Moore ou se juntar a ele em santos, por relatório

Nova Orleans – Os Philadelphia Eagles preparados para a possibilidade de Kellen Moore sair como coordenador ofensivo após uma temporada, como Moore Ele foi contratado Para se tornar o técnico -chefe dos santos de Nova Orleans depois da equipe Super Bowl vitória. O movimento dará a Jalen machucar sua décima segunda pessoa que ele chamou em 10 temporadas desde que se formou no ensino médio e o sexto em seis temporadas no Eagles.

Com Moore preso em Nova Orleans, os Eagles terão que encontrar outro coordenador ofensivo. O movimento natural seria a promoção do treinador do marechal de campo de Doug Nussmeier para o coordenador ofensivo, mas Moore provavelmente seguirá Nova Orleans. Moore e Nussmeier estão juntos desde 2018 com o Dallas Cowboys. A dupla também passou a temporada de 2023, juntamente com o Los Angeles Chargers, passando sete temporadas consecutivas na mesma equipe técnica.

O provável candidato a ser promovido a coordenador ofensivo é Kevin Patullo, que recebe uma forte consideração dos Eagles e Santos, Por ESPN. Dito isto, os Eagles têm uma lista de candidatos que gostariam de entrevistar. Eles também podem olhar para fora da organização, mas Patullo é o principal candidato da organização.

Quem é Kevin Patullo?

Patullo é o coordenador do Eagles Air Game, contratado nesse papel do treinador -chefe dos Eagles, Nick Sirianni, em seu primeiro ano de trabalho (2021). Ele veio com Sirianni da equipe técnica de Indianapolis Colts, atuando como treinador de receptor aberto e especialista em especialista. Patullo também é o homem do direito de Sirianni na equipe técnica.

“Definitivamente, havia algumas semelhanças entre os dois, e também existem algumas diferenças”, disse Patullo na disponibilidade do Super Bowl Media na semana passada. “É isso que faz com que isso funcione. Vemos isso um pouco diferente, mas sempre alcançamos a mesma terra comum. Fomos divertidos. Nós nos desafiamos e pressionamos como treinadores para continuar crescendo.

“É muito único porque é difícil dizer que você estará com o mesmo tipo por tanto tempo com duas equipes diferentes. Foi especial”.

O que você aprendeu com Moore?

Patullo teve seu papel semelhante de 2023, embora Moore fosse o coordenador ofensivo. Ele ainda era o coordenador do jogo aéreo desde o marechal de campo dos Eagles).

Mesmo na ofensiva de Moore, Patullo trabalhou com Moore e aprendeu os meandros de seu sistema. Moore foi o jogador do Eagles em 2024, um papel que a patrulha terá se for promovido a coordenador ofensivo.

“Eu acho que a coisa mais importante realmente quando você olha para Kellen, o que foi fascinante é estar aqui e quando eu estava com os Cowboys sabendo o que ele fez lá”, disse Patullo. “Ver Kellen passar por isso e suas idéias e como mesclar crimes, mesclar coisas e pegar o que sabia e o que sabíamos e as coisas que ele sabia sobre Dallas e os Chargers e o que estava em seu lugar e mesclá -lo. Ele tem sido muito único .

“Acho que é aí que as coisas vão com a liga agora. Há muitos treinadores que cruzam e precisam montar as coisas, então vendo isso para fazer isso foi muito especial. Eu tenho sido um banco da frente para isso e estive com três Os coordenadores diferentes agora e eu os ajudei de maneiras diferentes, então eu definitivamente aprendi muito com Kellen.

Patullo e Moore estavam muito envolvidos no plano de jogo às sextas -feiras, juntamente com estratégias de jogo e a mudança no fluxo do jogo. Ambos os treinadores se juntaram ao quadril em 2024, tornando Patullo uma escolha mais natural se os Eagles mantiverem uma base da ofensiva de Moore.

“Estamos ensinando coisas novas de um lugar para outro e formulando novas idéias e filosofias”, disse Patullo. “Acho que foi muito divertido. Aprendi muito com ele e acho que vice -versa. Quando você olha para a baixa temporada e simplesmente através do processo. O que fizemos foi bem -sucedido aqui e o que ele fez. Simplesmente Mostrando -o de um lado para outro e encontre novas idéias e novas tendências na liga.

“Como ele e eu realmente nos reunimos em pouco tempo, apenas para nos unirmos nas filosofias de uma ofensiva e como o jogo é chamado e como o jogo foi configurado e como queremos fazê -lo. Foi muito único. Eu tenho Não esteve nessa situação antes e foi ótimo.

Patullo conseguirá o emprego?

Então, Patullo terá o trabalho de coordenação ofensiva? Ele foi transmitido a favor de Brian Johnson em 2023 e Moore em 2024, quando os Eagles queriam contratar alguém de fora da organização, enquanto Sirianni entregava as rédeas de sua ofensiva a outra pessoa.

Desta vez, Patullo pode receber a chamada.

“Aconteça o que acontecer, acontece”, disse Patullo. “Quando entrei em treinamento, sabia que esse era o meu caminho, e seguiria seu próprio curso, e estive em vários papéis à medida que avançava. Isso funcionará em si.”