Quem é Manas Dhamne? Tudo o que você precisa saber sobre a sensação do tênis indiano adolescente

Manas Dhamne, 17 anos, foi vitoriosa no evento Futures M15 Monastir.

Manas Dhamne, um próximo prodígio em tênis indiano, destacou -se recentemente depois que ele conquistou seu primeiro título profissional em um torneio da ITF M15 em Monastir, onde o ano de 17 anos era como qualificador.

No concurso final, Dhamne organizou uma mudança sensacional de um conjunto para derrotar Lorenzo Carboni da Itália 2-6 6-0 6-2.

Manas Dhamne é inicialmente de Pune, uma cidade em Maharashtra. Ele foi treinado anteriormente em Pune pela esposa de Gaurav Natekar, sete vezes campeã nacional de tênis indiana. Ele deixou a Índia para treinar Riccardo Piatti no Piatti Tennis Center em Bordighera, Itália, um lugar que foi o lar do atual número 1 do mundo Jannik Sinner.

Em outubro de 2022, ele se tornou o indiano mais jovem a ganhar um título júnior no Campeonato B1 Asian B1 da ITF. Até agora, em sua curta carreira, Dhamne tem alguns títulos do ITF Junior, juntamente com o prestigiado campeonato de Eddie Herr Sub-12 em seu nome.

Depois de fazer sua estréia no ATP em 2023, o índio recebeu um curinga para o Tata Open Maharashtra em janeiro, mas perdeu para o americano Michael Mmoh na primeira rodada. Combatendo nos solteiros das crianças no Australia Open 2023, Dhamne se tornou o jogador mais jovem a vencer uma partida da primeira rodada, derrotando Jeremy Zhang em sets de Corrido.

Comparando em seu quarto torneio do ano, Dhamne, classificado em 1013 no ranking ATP, derrotou vários adversários mais altos depois de passar por três rodadas de classificação. Ele venceu Alejo Sánchez Quilez (576) da Espanha, o neuchista maximiliano da Áustria (589) e Alberto Barroso Campos (539) da Espanha (539) no principal empate em seu caminho para a glória.

Depois de ganhar seu primeiro título sênior de singles masculinos, o indiano ganhou um belo prêmio em dinheiro de US $ 15.000 após o evento na Tunísia. Durante a batalha pela Copa, Dhamne demonstrou um excelente nervo e compostura, além de sua idade. Ele enfrentou Lorenzo Carboni, o mesmo jogador que o índio havia derrubado, antes na rodada de classificação. O italiano entrou no evento como um perdedor sortudo.

O jovem de 17 anos invadiu seu primeiro jogo de serviço, que viu Carboni correr rapidamente com uma vantagem de 3 a 0. O italiano reivindicou o primeiro conjunto facilmente. No entanto, Dhamne saiu todas as armas em chamas quando quebrou o serviço de seu oponente em três casos consecutivos para distribuir um bagel.

Manas Dhamne cria história 🇮🇳🔥➡️ Aos 17 anos 1 mês, Manas Dhamne se torna o segundo indiano mais jovem a ganhar um título profissional (US $ 15 mil monstir, tunísia) ➡️ O mais novo foi Yuki Bhambri (16 anos 10 meses quando 2009 New Delhi Futures venceu) ópico dhamne, no entanto, é o … pic.twitter.com/3z38axym2n – Tênis indiano Daily (ITD) (@indTennisDaily) 9 de fevereiro de 2025

Após uma espetacular vitória por 6 a 0 no segundo set, a jovem sensação trouxe o impulso para a equipe decisiva, iniciando o set com um intervalo precoce. Dhamne quebrou novamente no sétimo jogo e começou a fechar o concurso para orientar a maior conquista de sua carreira até agora.

Aos 17 anos e um mês, Manas se tornou o segundo campeão de futuros indianos mais jovem. Yuki Bhambri garantiu o troféu no New Delhi Futures 2009, e Dhamne se juntou a ele na lista mais de 15 anos depois. O jovem talentoso já teve a oportunidade de treinar com pessoas como Jannik Sinner, Stan Wawrinka e Matteo Berrettini.

Ele também teve a oportunidade de visitar a Rafa Nadal Academy, as finais ATP e Wimbledon, além de conhecer o lendário Rod Laver.

O recente australia Open 2025 foi um pesadelo para tenistas indianos e todos deram errado, fazendo dúvidas sobre o futuro do país no esporte. No entanto, eventos recentes forneceram um raio de esperança para os fãs em todo o país.

Certamente foi uma semana promissora para jovens talentos de tênis na Índia. Dhamne garantiu ao seu primeiro título da ITF, enquanto Maaya Rajashwaran Revathi, 15 anos, lutou quando chegou às semifinais do WTA L&T Mumbai abre em sua estréia nesse nível como um classificador de curingas.

