Os Cityzens estão procurando um novo meio -campista

A administração do Manchester City e o técnico Pep Guardiola mantêm os olhos para adicionar um jogador do centro do campo à sua equipe antes que a janela de transferência fosse fechada. Portanto, o Manchester City está tentando terminar sua incorporação no último dia da estrela do Porto, Nico González, conforme relatado pelo jornalista David Ornstein, do Atletismo.

O Sky Blues foi ocupado durante toda a janela de transferência de inverno, e Omar Marmoush, que completou um movimento de £ 59 milhões de Eintacht Frankfurt, é a compra mais cara feita pelos defensores dos vencedores da Premier League. No entanto, eles planejam adicionar mais jogadores na janela para a frente.

🚨🔵 Exclusivo: o Manchester City fez uma abordagem formal com o Porto para pedir a Nico González como um novo meio -campista. O Barcelona tem uma cláusula de vendas de 40%. pic.twitter.com/qsnbnvntba – Roman Fabrizio (@fabarizioromano) 31 de janeiro de 2025

Quem é a estrela vinculada do Manchester City, Nico González?

Aos sete anos de idade, Nico começou a jogar pelo time de alpinista local depois de nascer em uma Coruña, na Galiza. Ele concordou em ingressar na Academia de Barcelona em dezembro de 2012, com efeitos em julho do ano seguinte.

Nico fez sua estréia profissional para reservas em 19 de maio de 2019, quando tinha apenas 17 anos. Ele substituiu Kike Saverio no final de uma derrota por 2 a 1 da segunda divisão B contra Castellón. Ele jogou pelo time da juventude A durante a temporada 2020-21, antes de começar a jogar com frequência para o time B em novembro de 2020.

O contrato de Nico se estendeu até 2024 com uma cláusula de liberação de 500 milhões de euros em 12 de maio de 2021. 4–2 Victoria sobre a verdadeira sociedade, depois de aparecer na equipe principal durante a pré -temporada.

A equipe catalã decidiu emprestá -lo porque era um excedente dos requisitos. Nico assinou um empréstimo de toda a temporada com Valência depois de estender seu contrato até 2026 em 13 de agosto de 2022, com o Barcelona. Depois de concluir seu empréstimo, o Barcelona decidiu vender ao meio -campista.

Segundo os relatos, o Porto pagou 8,5 milhões de euros para assiná -lo e assinou um contrato de cinco anos com uma equipe da Primeira Liga, em 29 de julho de 2023, com uma opção de recompra para o Barcelona.

Nico González vai se encaixar em Man City?

O meio -campista Nico González é capaz de interpretar uma variedade de papéis no meio do campo. Você pode jogar como meio -campista do atacante, meio -campista central ou meio -campista defensivo devido à sua versatilidade. Devido a lesões sofridas durante um dos jogos, ele foi forçado a jogar direito.

O rápido crescimento de Nico durante sua juventude causou mudanças físicas significativas, por isso é difícil para o jogador se adaptar ao seu estilo de jogo, que o viu se tornar um meio -campista completamente defensivo. Nico tem excelentes habilidades de passe, como qualquer outro meio -campista em Masia e também tem uma excelente visão com seus passes que Pierce Defense.

Nesta temporada, a ausência de Rodri realmente prejudicou o Manchester City, e parece que Pep realmente gostaria de ter um backup adequado para o espanhol. Nico González já contribuiu com oito gols para o Porto na liga, e parece que ele poderia ser um membro valioso dessa equipe do Manchester City. Ele é um bom meio -campista que pode ter um bom desempenho no centro do campo dos campeões ingleses devido ao seu excelente desempenho defensivo.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.