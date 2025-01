Jasprit Bumrah deixou o SCG durante a segunda sessão do Dia 2.

A Índia fez um retorno retumbante no quinto Teste do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em Sydney.

Depois de serem eliminados por 185 nas primeiras entradas, os visitantes eliminaram a Austrália por 181. Foi um excelente esforço coletivo dos arremessadores indianos, com Mohammed Siraj e Prasidh Krishna levando três postigos cada, enquanto Jasprit Bumrah e Nitish Kumar Reddy conseguiram dois . uma pedaço.

O estreante Beau Webster foi o artilheiro da Austrália, fazendo 57 corridas em 105 bolas. Ele foi bem apoiado por Steve Smith e Alex Carey, que contribuíram com 33 e 21 corridas, respectivamente.

A Índia obteve um grande placar depois do almoço, quando o capitão Bumrah deixou o campo depois de lançar apenas um na segunda sessão. Bumrah tem sido o principal tomador de postigos da série, com 32 postigos em 151,2 saldos com uma média de 13,06.

Tem havido preocupações sobre a carga de trabalho de Bumrah. O ataque de boliche indiano foi criticado em Melbourne e Brisbane por confiar demais em Bumrah para quebrar parcerias de ordem inferior.

Ele foi enviado para exames durante a segunda sessão do Dia 2, e os resultados determinarão a extensão de seu envolvimento no jogo.

Quem é o capitão da Índia no teste SCG depois que Jasprit Bumrah deixa o campo?

Depois que Bumrah deixou o campo, o ex-capitão Virat Kohli assumiu o comando e atuou como capitão substituto pelo resto das primeiras entradas da Austrália.

Kohli foi capitão da Índia 68 vezes no críquete de teste, com 40 vitórias, 17 derrotas e 11 empates. Sob sua liderança, a Índia venceu o teste ICC três vezes consecutivas, de 2017 a 2019.

Kohli foi o capitão da Índia em sua primeira vitória na série de testes na Austrália. A Índia dominou os anfitriões e lhes causou uma derrota por 2 a 1 em 2018-19. Kohli deixou o cargo de capitão do teste indiano no início de 2022.

Índia e Austrália jogarão contra XI no teste de Sydney:

Índia: Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Shubman Gill, Virat Kohli, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Prasidh Krishna, Jasprit Bumrah e Mohammed Siraj.

Austrália: Usman Khawaja, Sam Konstas, Marnus Labuschagne, Steve Smith, Travis Head, Beau Webster, Alex Carey, Pat Cummins, Mitchell Starc, Nathan Lyon e Scott Boland.

