O lançador rápido de Jammu e Caxemira, Umar Nazir Mir, lançou um período brilhante, dispensando Rohit Sharma, Ajinkya Rahane e Shivam Dube durante a partida do Troféu Ranji contra Mumbai na quinta-feira. O jogador de 31 anos tem lutado com ritmo e recuperação, já que Mumbai vem perdendo postigos regularmente. Mir dispensou Rohit por 3 com um lançamento curto e depois lançou Rahane perfeitamente por 12. Dube foi dispensado por um pato quando foi pego por Kanhaiya Wadhawan. Foi um desempenho impressionante de Mir, que é um defensor experiente de Jammu e Caxemira no críquete nacional.

Mir estreou na primeira partida em 2013 e desde então marcou 138 gols em 57 partidas. Ele tem 54 postigos na lista de críquete, enquanto o lançador rápido conquistou 32 postigos em T20s.

Mir, natural de Pulwama, também foi incluído na seleção indiana C para o Troféu Deodhar em 2018-19.

O tão esperado retorno ao críquete doméstico do capitão indiano Rohit Sharma e seu parceiro de abertura do teste, Yashasvi Jaiswal, foi uma grande decepção, já que a dupla foi dispensada por um preço baixo na partida do Troféu Mumbai Ranji contra Jammu e Caxemira aqui na quinta-feira.

Rohit e Jaiswal se uniram para defender o título de Mumbai pela primeira vez na história, mas não foi um retorno feliz à competição nacional para as estrelas do críquete, que foram dispensadas em 3 e 4, respectivamente.

Jaiswal foi imobilizado na frente do postigo pelo batedor direito de J&K, Auqib Nabi, que aproveitou ao máximo o novo postigo para empurrar perigosamente a nova bola acima da superfície aqui no BKC Ground.

O que foi decepcionante, porém, foi a forma como o capitão indiano caiu. Procurando empurrar a bola para o lado atacante, Rohit conseguiu uma vantagem que foi pega no meio do ataque pelo capitão do J&K, Paras Dogra.

Curiosamente, Dogra entrou em campo vestindo a camisa 9 normalmente usada por Yudhvir Singh, o que causou certa confusão.

Umar, de 31 anos, continuou a ganhar terreno ao superar a resistência do capitão de Mumbai, Ajinkya Rahane, para empatar o placar em 12 pontos.

Embora a frequência ao estádio para assistir às estrelas indianas do críquete fosse baixa, as pessoas em prédios próximos que assistiam à ação de seus escritórios voltaram ao trabalho logo depois que Rohit, de 37 anos, foi demitido.

(Com entradas PTI)