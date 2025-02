Quem é Zabel cinza? O que saber sobre o revestimento de futebol do estado de Dakota do norte depois do Senior Bowl

Zabel cinza Pode ser o jogador perfeito para demonstrar o caso de Senior Bowl.

O primeiro Futebol do estado de Dakota do Norte O revestimento ofensivo fez um nome esta semana em treinos e no jogo de sênior de Bowl no sábado. Por sua forte semana em práticas em celular, o Alabama, Zabel foi nomeado Jogador de Prática Geral do Senior Bowl em uma pesquisa para 32 executivos da NFL.

Zabel trabalhou na conversa de ser uma seleção tardia da primeira rodada após uma semana intensa contra o pessoal Explorers e a NFL.

É isso que você precisa saber sobre Zabel, incluindo o recrutamento da universidade:

Quem é Zabel cinza?

Zabel foi medido a 6 pés 5, 316 libras no Senior Bowl. Apareceu em 62 jogos durante sua carreira com ele BisonteMesmo começando no tackle esquerdo em sua última temporada. Ele mostrou que pode tocar em todos os lugares, desde que também começou na guarda esquerda, nas costas direito e na guarda certa durante sua carreira.

Durante o Senior Bowl, Zabel jogou guarda e entrou em uma viagem no centro, demonstrando mais sua versatilidade posicional para o próximo nível. Zabel se formou na NDSU com especialização em agronegócio e menor em economia e agricultura de precisão.

Zabel obteve a primeira equipe All-American FCS nesta temporada em tackle para o bisonte, mas para poder mostrar sua capacidade de brincar em torno da linha ofensiva e a capacidade que ele cria com as mãos e os pés ganhou muito elogio aos analistas de rascunho de rascunho A NFL.

“Do começo ao fim, Grey Zabel dominou a semana”, escreveu a ESPN Field Yates em redes sociais. “Foi excepcional em 1 a 1 nos pontos de guarda e no centro. Suas mãos e pés sempre foram sincronizados e terminavam com uma vantagem. Quando ele saiu nesta semana, Zabel parecia um cara que ouvirá seu nome chamado tardio em a rodada 1. “

Recrutamento de Zabel Gray

Qualificação das estrelas: 0 estrelas

Ranking nacional: Não há classificação

Classificação posicional: Não há classificação

Ranking estatal: Não há classificação

De acordo com 247 classificações de compostos esportivosZabel não foi classificado na classe de recrutamento de 2020 na TF Riggs High School em Pierre, Dakota del Sur. Zabel também fez ofertas de Dakota do Sul e do estado de Dakota do Sul, mas se comprometeu com o bisonte em 16 de julho de 2019. Ele terminou sua carreira no ensino médio com 84 tacle, 25 tclejas t por perdas e 14 capturas.

