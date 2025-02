Quem ganhou a maioria dos grandes títulos?

Alcaraz lidera Sinner por 6-4 em seu rosto a cara.

A nova geração de tênis individual masculino gira em torno das duas sensações jovens mais promissoras: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Os espanhóis marcaram o início de uma nova era, enquanto venceu Novak Djokovic duas vezes em Wimbledon, um lugar onde sérvio sempre sempre foi bem -sucedido.

Jannik Sinner explodiu em ação durante o segundo semestre de 2023. O italiano desfrutou de um trecho roxo extraordinário desde então, vencendo Grand Slams e vários títulos de ATP. Ele não havia captura o pecador no meio da temporada após sua vitória em Halle, primeiro como o recém -coroado ATP World No. 1.

O ano de 21 anos, Carlos Alcaraz, foi o primeiro entre os dois a reivindicar o final 1 do ano na temporada de 2022. vitórias, quase 20 desvios do italiano.

A sequência de vitórias mais longas em 2024 se estendeu a 16 jogos. Ele repetiu o feito duas vezes. O primeiro começou em Melbourne em janeiro, onde venceu seu primeiro Grand Slam nas semifinais do Indian Wells Masters, onde perdeu para Carlos Alcaraz.

A segunda rota de 16 vitórias começou no Cincinnati Masters em agosto, incluindo o US Open, durando até as semifinais de Pequim em setembro, uma corrida mais uma vez quebrada de Alcaraz. Para o Alcaraz, a maior série vitoriosa de 2024 foi de 12 jogos longos, começando em Wimbledon e terminando com a derrota da medalha de ouro contra Novak Djokovic nos Jogos Olímpicos em Paris.

Grand Slam títulos

Jannik Sinner – 3

Carlos Alcaraz – 4

Carlos Alcaraz venceu seu primeiro Grand Slam nos Estados Unidos Open 2022, onde foi para Casper Ruud em quatro sets. Ele estendeu seu domínio com uma vitória da declaração no campeonato de Wimbledon 2023, quando derrubou o vencedor de 7 tempos de Wimbledon Novak Djokovic em um setter de cinco nervos.

Os espanhóis defenderam com sucesso seu título em Londres, superando o sérvio mais uma vez dominante. Alcaraz também venceu seu Roland Garros inaugural, organizando um retorno fabuloso para vencer Alexander Zverev no final.

Enquanto isso, Jannik Sinner é um vencedor de 3 horas com todas as suas vitórias depois de 2024. O Ano Novo começou com um toque de inspiração baixa, vencendo 10 vezes o vencedor do Australia Open Novak Djokovic e depois Daniil Medvedev em uma mudança milagrosa de dois no confronto do título.

O italiano então fechou o ruído externo em relação ao escândalo de doping e triunfou no Aberto dos EUA no mesmo ano. O ano de 23 anos começou mais uma vez a nova temporada com uma vitória em Melbourne, tornando -se o primeiro italiano a defender sua coroa e o homem mais jovem desde 1993 a manter seu título baixo.

ATP Masters 1000

Jannik Sinner – 4

Carlos Alcaraz – 5

Sinner e Alcaraz venceram a Itália uma vez, mas os espanhóis foram vitoriosos no Indian Wells Masters e no Madri operam duas vezes. O italiano ainda não abriu sua conta nesses dois torneios, desde que se retirou das salas da edição de Madri Open 2024 com uma lesão no quadril e foi derrotada pelo eventual vencedor do Alcaraz nas semifinais dos poços indianos.

O Sinner venceu 2023 Masters Canadense venceu Alex de Minaur na final. O italiano organizou um retorno notável de um escândalo de doping com um triunfo histórico no Cincinnati 2024 Open, dominando a Tiafoe francesa confortavelmente em sets retos.

A melhor semente acrescentou outra vitória espetacular do título ao seu crédito quando ele derrubou Novak Djokovic no Xangai Masters 2024 para continuar sua maneira incrível em 2024.

Finais ATP

Jannik Sinner – 1

Carlos Alcaraz – 0

O domínio de Jannik Sinner em 2024 coincidiu com a final do Alcaraz pobre até o ano. Como Djokovic não competiu nos mestres de Paris, e no máximo candidato a Medvedev através de um trecho difícil, o italiano era dominante nos mestres do ATP. O número um do mundo escovou Taylor Fritz para vencer o torneio, sem perder um único conjunto.

Olimpíadas

Jannik Sinner – 0

Carlos Alcaraz – 0

Jannik Sinner devia sua estréia nos Jogos Olímpicos em Paris, mas foi forçado a se aposentar devido a uma doença. No entanto, Alcaraz teve uma estréia memorável nos Jogos, desde que os espanhóis combinavam com seu ídolo, Rafael Nadal, na rodada dupla, que marcou a aparição olímpica final do campeão do Grand Slam de 22 tempo.

No entanto, Alcaraz finalmente caiu contra Djokovic em sets seguidos na partida de medalha de ouro e teve que se contentar com um dinheiro. Em uma fabulosa batalha de tênis de alta qualidade, a Sérvia dominou os espanhóis.

