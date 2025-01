O T20i T20I T20I de 2024 da ICC foi anunciado em 25 de janeiro de 2025.

O Conselho Internacional de Críquete (ICC) revelou o jogador de críquete do ano feminino T20I ICC em 25 de janeiro de 2024. O ano de 2024 foi um ano notável para o críquete feminino, chefiado pela Copa do Mundo T20 T20 ICC, onde a Nova Zelândia disse que seu solidariedade T20 Título T20 mundial (homens ou mulheres).

O torneio foi decepcionante para a equipe indiana de críquete, que terminou em terceiro no Grupo A e foi eliminada na fase de grupos. No entanto, o maior choque ocorreu quando os favoritos do torneio da Austrália foram eliminados na semifinal pela África do Sul contra o vento e a maré.

Embora as mulheres da Inglaterra não tenham chegado às semifinais do torneio, elas terminaram o ano com a maioria das vitórias do WT20I em 2024 entre os países membros completos. Eles foram seguidos pela Índia.

Quem ganhou o Prêmio T20I T20I feminino da ICC do prêmio de 2024?

Toda a Nova Zelândia, Melie Kerr, foi nomeada jogadora de críquete do T20I do ICC feminino até 2024. Kerr foi a jogadora de torneios na Copa do Mundo da Copa da CPI da Copa da CPI no ano passado, onde ela desempenhou um papel fundamental em levar a Nova Zelândia para Seu primeiro título da Copa do Mundo T20.

As 24 anos marcaram 387 corridas em média 24,18 e levaram 29 postigos com uma taxa de ataque de 13,6 em 18 jogos WT20i em 2024.

Melie Kerr é apenas a segunda neozelandesa a ganhar este prêmio, depois que Suzie Bates, que o recebeu em 2016. Kerr produziu um excelente desempenho na semifinal da Copa do Mundo T20 feminina, onde levou 2/14, incluindo o crucial Wickt de DeAndra Dottin, que ajuda a Nova Zelândia a garantir uma estreita vitória de oito corridas.

Ele assumiu sua forma impressionante na final contra a África do Sul, coletando o 3/24 em seus quatro overs. Seu feitiço de mudança de festa incluiu dois postigos em um envelope, dizendo adeus aos principais batedores Laura Wolvaardt e Anneke Bosch.

