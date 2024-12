Quem marcou mais corridas no críquete internacional em todos os formatos em 2024?

Cinco batedores marcaram mais de 1.500 corridas no críquete internacional em 2024.

O ano de 2024 foi mais um ano de críquete divertido e cheio de ação. O críquete ODI ficou em segundo plano e não foi muito relevante em 2024, já que a primeira metade do ano foi dominada pelos T20Is e a segunda metade pelo críquete de teste.

Depois de algumas partidas de teste em janeiro, as atenções se voltaram para os T20Is com a ICC T20 World Cup 2024 marcada para junho. Após essa competição nas Índias Ocidentais e nos EUA, as equipes intensificaram a preparação para o formato mais longo ao competirem no ciclo 2023-25 ​​do ICC World Test Championship (WTC).

Vejamos os artilheiros do críquete internacional em 2024, por cada formato e em conjunto.

teste de críquete

Joe Root teve outro ano estelar no críquete de teste, terminando como o artilheiro do formato em 2024, com 1.556 corridas e uma média de 55, incluindo seis séculos. Yashavi Jaiswal seguiu de perto Root com 1.478 corridas para 54.

Atrás de Jaiswal está a dupla inglesa de Ben Duckett e Harry Brook com 1.149 corridas e 1.100 corridas, respectivamente. Kamindu Mendis, do Sri Lanka, conquistou o mundo com média de 74 em nove testes, marcando 1.049 corridas e atingindo cinco toneladas.

Mais corridas no teste de críquete em 2024:

Joe Root – 1556 corridas Yashavi Jaiswal – 1.478 corridas Ben Duckett – 1149 corridas Harry Brook – 1100 corridas Kamindu Mendis – 1.049 corridas

Críquete ODI (somente membros plenos)

O Sri Lanka jogou o maior número de ODIs em 2024. Portanto, não é surpresa que os três maiores artilheiros no formato internacional de 50 over este ano foram todos do Sri Lanka, com Kusal Mendis (742 corridas) liderando, seguido por a abertura. companheiro de equipe Pathum Nissanka (694 corridas) e capitão Charith Asalanka (605 corridas). Todos os três tiveram média superior a 50.

Keacy Carty, das Índias Ocidentais, está em quarto lugar nesta lista, com 560 corridas e uma média de 62, e com 531 corridas, Rahmanullah Gurbaz, do Afeganistão, é o quinto.

Mais corridas no críquete ODI em 2024 (membros plenos):

Kusal Mendis – 742 corridas Pathum Nissanka – 694 corridas Charith Asalanka 605 corridas Keacy Carty – 560 corridas Rahmanullah Gurbaz – 531 corridas

Críquete T20I (somente membros plenos)

Entre os batedores membros titulares, o paquistanês Babar Azam terminou como o artilheiro do T20Is em 2024, com 738 corridas. Babar é seguido por Brian Bennett, do Zimbábue, que marcou 632 corridas, e pela dupla do Sri Lanka Kusal Mendis (628) e Pathum Nissanka (622). O parceiro de abertura de Babar, Mohammad Rizwan, marcou 617 corridas.

No geral, incluindo todos os países, Muhammad Waseem, dos Emirados Árabes Unidos, foi o artilheiro do T20I em 2024, com 909 corridas.

Mais corridas no críquete T20I em 2024 (membros plenos):

Babar Azam – 738 corridas Brian Bennett – 632 corridas Kusal Mendis – 628 corridas Pathum Nissanka – 622 corridas Mohammad Rizwan – 617 corridas

A maioria das corridas no críquete internacional em todos os três formatos em 2024:

Kusal Mendis, do Sri Lanka, terminou com o maior número de corridas no críquete internacional em todos os formatos em 2024, tendo acumulado 1.860 corridas. O segundo batedor nesta lista é Yashasvi Jaiswal da Índia com 1.771 corridas, seguido por Pathum Nissanka do Sri Lanka com 1.696 corridas.

O inglês Harry Brook é o quarto maior artilheiro do críquete internacional em 2024, com 1.575 corridas, e seu companheiro de equipe Joe Root é o quinto maior artilheiro, com 1.556 corridas.

Mais corridas no críquete internacional em 2024:

Kusal Mendis – 1860 corridas Yashasvi Jaiswal – 1771 corridas Pathum Nissanka – 1.696 corridas Harry Brook – 1575 corridas Joe Root – 1556 corridas

