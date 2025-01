Quem não votou em Ichiro Suzuki na votação do Hall da Fama do Beisebol? O único que resiste pode permanecer anônimo

A maior coisa que aconteceu na terça-feira no que diz respeito ao Hall da Fama do Beisebol foi que três jogadores – Ichiro Suzuki, CC Sabathia e Billy Wagner – foram anunciados como eleito para Cooperstown pela Associação de Escritores de Beisebol da América (BBWAA). Eles serão empossados ​​neste verão ao lado de Dave Parker e do falecido Dick Allen, que foram escolhidos pelo mais recente Comitê da Era para receber a mesma homenagem.

Opiniões sobre ele segundo-O mais importante vai variar, mas alguns vão focar no fato de Ichiro não ter sido escolhido por unanimidade. Ichiro foi eleito facilmente, sim, sendo citado em 99,7% das cédulas. Porém (boletim a ser publicado em breve) 99,7% não é 100% e por isso Ichiro não foi uma escolha unânime. Enquadrado de outra forma, 393 eleitores da BBWAA votaram em Ichiro, mas um votou sem o seu nome.

No final, é claro, isso não importa. Ichiro será um membro do Hall da Fama na primeira votação, como tantas outras lendas do esporte. O fato de não ter sido unânime quando todos os outros com voto e opinião o viam como um óbvio membro do Hall da Fama levanta uma questão comum, mas em última análise infrutífera: quem poderia fazer uma coisa dessas?

Não sabemos e muito provavelmente não saberemos, o que, dadas as tendências humanas, é provavelmente uma coisa boa. Muitos eleitores da BBWAA optam por tornar públicas suas cédulas, como Matt Snyder e Mike Axisa fizeram na votação do Hall da Fama deste ano. No entanto, a divulgação pública de uma votação não é um requisito. É assim que o site oficial da BBWAA explica a política:

“Em dezembro de 2016, os membros da BBWAA presentes nas reuniões anuais de inverno votaram 80-9 a favor de tornar obrigatório que todas as cédulas do Hall da Fama fossem tornadas públicas. O Conselho de Administração do Hall da Fama, Fama, rejeitou a proposta da BBWAA. O Hall tem uma vez que deu aos eleitores a opção de escolher se desejam publicar o seu voto neste site, após as eleições de 2022, 78,4 por cento. dos eleitores optaram por revelar seus votos.”

Talvez esse eleitor se apresente e ofereça uma explicação para a decisão de deixar Ichiro fora das urnas, mas não parece provável que isso aconteça. Você deve se lembrar que ninguém menos que Derek Jeter nos últimos anos não foi selecionado por unanimidade para o Hall por um voto, como foi Ichiro, e cerca de cinco anos depois ainda não sabemos quem omitiu a lenda dos Yankees da votação.

Quanto às possíveis razões pelas quais o nosso eleitor anónimo pensou melhor em relação a Ichiro, é claro que é impossível dizer. Talvez tenha sido um descuido inocente. Talvez o eleitor tenha optado pela saída preguiçosa, olhou para o grande total da GUERRA de Ichiro, mas não para o círculo interno, ignorou, ah, todo o resto sobre seu caso, e decidiu que não merecia, no mínimo, o status de primeira votação. Talvez fosse um jogo de números. Os eleitores não podem votar em mais de 10 candidatos num determinado ano e, dependendo dos seus critérios, muitas vezes é possível encontrar mais de 10 candidatos dignos. Talvez o eleitor tenha presumido corretamente que Ichiro venceria e gastou essas 10 vagas em candidatos menos seguros.

Neste ponto, vale lembrar que apenas um jogador, o lendário mais próximo Mariano Rivera, foi eleito por unanimidade para o Hall. É isso mesmo, pense em qualquer outro luminar do beisebol (Babe Ruth, Lou Gehrig, Walter Johnson, Hank Aaron, Jackie Robinson, Willie Mays, Rickey Henderson) e nenhum deles foi nomeado em todas as votações. Isto é obviamente um absurdo, mas é a verdade. Tornou-se um absurdo que se autoperpetua, com o eleitor ocasional dizendo algo como: “Se (jogador lendário X) não foi uma escolha unânime, então (jogador lendário ligeiramente inferior Y) também não pode ser.”

Quaisquer que sejam as razões e quem quer que seja o eleitor, em última análise, isso não importa. Ichiro é um membro do Hall da Fama, como claramente deveria ser, e nós, humanos, como sempre, raramente podemos concordar em algo por unanimidade.