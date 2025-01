Quem pode enfrentar o Barcelona em uma rodada de 16?

O clube catalão terminou em segundo lugar na fase da liga.

Barcelona terminou em segundo na fase da Liga dos Campeões e foi para a rodada de 16 anos. Eles procurarão enfrentar seu próximo oponente na competição.

Para o time do Hansi Flick, evitar o playoff de duas pernas é um ganho significativo. Os principais jogadores foram sobrecarregados na primeira metade da temporada, já que a equipe não é comparável a algumas das melhores equipes de profundidade da equipe do continente. As possibilidades do futuro do clube catalão são melhoradas ao não precisar jogar dois jogos adicionais para salvar sua temporada européia.

O Barcelona já havia garantido uma viagem para a rodada 16 antes de enfrentar o Atalanta no último jogo. No entanto, o plantio final do time do filme foi decidido após seu empate contra a série A.

Existem apenas quatro clubes que o Barcelona pode jogar para iniciar sua viagem no palco da Liga dos Campeões, embora seu oponente pelos 16 ainda esteja no ar.

Quem enfrentou o Barcelona na 16ª rodada da Liga dos Campeões?

Na rodada 16, o Barcelona pode enfrentar qualquer um dos quatro clubes listados abaixo no novo formato da UEFA:

Paris Saint-Germain

Benfica

Mônaco

Plugue

Na classificação da fase da liga, essas equipes estavam localizadas de 15 a 18. Às 11h GMT, às 16h30 na sexta -feira, 31 de janeiro, será realizado o empate dos playoffs da Liga dos Campeões. Em 21 de fevereiro, haverá outro empate quando os vencedores da rodada dos playoffs forem determinados.

O Barcelona espera vencer sua primeira coroa da Liga dos Campeões desde 2015, quando eles retornarem à competição pela rodada 16 na primeira semana de março.

O clube catalão sabe que todo mundo representa grande perigo, mas pelo menos eles procurarão enfrentar o PSG no início do torneio. Mas, dada o desempenho do clube na competição, o Barcelona será um favorito claro contra todos eles.

