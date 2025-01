Os chefes de Kansas City retornam ao Supercezón. No entanto, quando derrotaram os Buffalo Bills para reivindicar seu terceiro campeonato consecutivo da AFC, os Chiefs mal recorreram a um de seus nomes mais importantes no domingo, com o travis Kelce fechado registrando apenas duas recepções por 19 jardas na vitória por 32-29.

Como exatamente os chefes rolaram em um lugar tão importante sem a arma de aprovação de maior sucesso?

Simples: eles distribuem a bola. Enquanto Kelce recebeu um total de quatro gols e mudou as correntes da tarde para contribuir para o último sucesso dos chefes no momento decisivo, o marechal de campo Patrick Mahomes basicamente envolveu todos os criadores do jogo no alinhamento do treinador Andy Reid para eclipsar o 30 pontos pela primeira vez desde novembro.

Comece com o receptor de estreante Open, Xavier Worthy, que fez como seu colega ferido, o excelente Rashee Rice 2023, para emergir como a opção mais elétrica em Mohamses no jogo aéreo. Seus 85 jardas na recepção lideraram todos os jogadores no domingo e adicionaram outros 16 como corredor de dispositivo, o que garante um aumento potencial em toques para o LIX do Super Bowl. No entanto, era apenas um pedaço de um ataque aéreo multifacetado.

O policial Juju Smith-Schuster, que foi uma excelente parte da corrida do Chiefs no Super Bowl 2022, apareceu com duas recepções por 60 jardas como uma opção pelo meio. Marquise “Hollywood” Brown teve três recepções próprias, mostrando sua rápida velocidade ao longo das bandas. E a aquisição do veterano DeAndre Hopkins fez uma participação especial com um preso, garantindo que ele não manteria as mãos vazias em busca da primeira aparição de sua carreira no Super Bowl. O Isiah Pacheco, Kareem Hunt e Samaje Perine Runners também pegaram passes.

No total, oito receptores diferentes coletaram os 18 passes completos de Mahomes e, em seguida, Mohamses usou suas próprias pernas para igualar ainda mais coisas, totalizando 43 jardas e dois touchdowns por terra.

Uma jogada impressionante e grande de ar, com muita ação para o receptor de passes mais conhecido? Não precisamente. Mas uma saída vitoriosa bem equilibrada? Sim. como Bills e Baltimore Ravens desta vez. Somente as águias da Filadélfia ainda atrapalham.