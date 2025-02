Quem realiza o hino nacional do Super Bowl? Jon Batiste para cantar o hino nacional para Chiefs vs. Jogo dos Eagles

Os chefes de Kansas City e Philadelphia Eagles estão prestes a começar Super Bowl LIX Domingo da noite, uma revanche do Super Bowl LVII, mas antes que a ação comece, haverá algumas apresentações antes do jogo para começar a maior noite no futebol.

O vencedor do prêmio Grammy de cinco tempos, Jon Batiste, realizará o hino nacional antes do jogo em Caesars Superdome. O cantor, compositor e compositor é natural de Nova Orleans e um Grammy de 22 tempos.

Compôs a pontuação para o filme de animação da Pixar AlmaGanhando um Oscar, um Globo de Ouro, um Prêmio Grammy e um Prêmio de Cinema do BAFTA por seu trabalho. Compôs a pontuação para o Sábado à noite, Organize a pontuação ao vivo no set enquanto o projeto aclamado pelos críticos estava filmando. Batiste também compôs a pontuação para seu documentário American Symphony, que é indicado para dois Grammys.

Seu último lançamento estreou como o álbum clássico número 1, uma reinvenção dos trabalhos mais famosos de Beethoven Beethoven Blues (Batiste Piano Series, vol. 1).

“Estamos honrados em trabalhar com o alinhamento antes do jogo deste ano para celebrar o rico legado musical de Nova Orleans e todo o estado”, Seth Dudowsky, chefe de música da NFL, ditado. “O Super Bowl é um momento raro para unir fãs em todo o mundo, e os artistas deste ano trarão energia, alma e sons vibrantes da região para um cenário global, enquanto começamos o LIX do Super Bowl com uma celebração para lembrar”.

Stephanie Nogueras apresentará o “Banner Star-Spangled” e “America the Beautiful” em American Sign Language (ASL).

Onde ver a apresentação antes do jogo do Super Bowl 59

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:00 e (aproximadamente)

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: Fubo

Hino Nacional: Jon Batiste