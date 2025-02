Este é o maior evento do críquete em um ano civil, porque as oito melhores equipes do mundo estão se preparando para bloquear os chifres no Troféu dos Campeões da ICC, que começa em Karachi a partir de 19 de fevereiro. A pergunta para um milhão de dólares soa – quem é o favorito para vencer o torneio? Quanto isso ajudará na casa do Paquistão? Por que a Nova Zelândia é de novo Dark Horse e o que é a Austrália, Inglaterra e África do Sul?

Índia – a maior unidade de piscina

A Índia à distância é a melhor unidade piscando que entra no torneio. Eles têm o melhor meio piscando e um monte de bando de ODI de 2023, o que significa que eles não são apenas grandes, mas também o fazem em um ritmo alarmante! A Índia excedeu 350 nas últimas 10 vezes nos últimos anos – o máximo para cada equipe da época. Eles foram aniquilados pelas 100 ou mais engrenagens em nove partidas, enquanto os dirigem por sete ou mais gols para mais nove! Eles dominaram a Copa do Mundo em 2023 em casa, antes de fugir para a Austrália na final.

A Índia é a primeira equipe de ODI no mundo e no topo de seu jogo em formato. Eles estão de uma forma que caiu na Inglaterra por 3 a 0 em casa em sua última série bilateral em frente ao mestre troféu.

Rohit Sharma pode estar no limiar da pensão em um críquete de teste, mas continua sendo uma força dinâmica no topo da Ordem para a Índia em ODI – apresentada recentemente com centenas de masterclass em mais de 300 anos de perseguição contra a Inglaterra em Cuttack. Kohli ainda se orgulha da maior média piscina na história do ODI, enquanto nenhum bastão no mundo ganhou mais engrenagens do que o Shubman Gill desde 2023. Shreyas Iyer voltou com um estrondo e estava em forma de cintilão em uma série contra a Inglaterra – ele é um jogador de spin brilhante e será crucial na marcha média em Dubai. Kl Rahul e Hardik Panda fornecerão um impulso após a morte.

Enquanto Jasprit Bumrah inacessível é um grande golpe para a equipe da Índia e sentirá falta de situações crocantes, especialmente em nocautes, os homens de azul ainda são de qualidade suficiente no departamento de boliche para causar problemas com qualquer composição da oposição. Mohammed Shami pode não ter os melhores retornos contra a Inglaterra, mas seu indicador de derrame 25.7 é o melhor da história do críquete ODI por um mínimo de 150 gols! Kuldeep Yadav é o maior derroto do portão do ODI desde 2023. Com 55 gols em 34 innsações, em média, 21,76 e economia 4.51, enquanto Varun Chakravarty está no auge de sua aptidão no críquete da bala branca.

A Índia evaporará seus oponentes nos decks planos e terá um girador de alta qualidade para causar problemas para girar os trilhos.

Vantagem para casa para o Paquistão?

O Paquistão tem duas coisas para eles antes do torneio. Os mestres defensores jogarão em condições conhecidas em casa contra multidões altas e apaixonadas. Em segundo lugar, a composição piscando da equipe parece mais estável do que nunca nos últimos 10 anos, com menos dependência do que seus dois fiéis – Babar Azam e Mohammad Rizwan.

Fakhar Zaman (4 centenas nas últimas 22 rodadas) e Salman Agha (o atirador mais alto do Paquistão nos três em fevereiro) estavam em ótima forma no críquete de ODI e é bom para os anfitriões.

No entanto, como no caso de todo o Paquistão do passado, suas chances de fazer os últimos quatro dependerão de suas escotilhas rápidas – no trio ritmo Shaheen Afridi, Haris Rauf e Nameem Shah. Afridi é um goleiro líder no ODI desde 2023, com 63 demissões em apenas 30 partidas, enquanto Rauf foi brilhante na morte sobre a taxa de perfuração de 13 e a economia 6.5 naquela época.

O Paquistão tem um recorde decente em casa, que venceu 13 em 19 ODI desde 2021. No entanto, esta festa em casa pode ser um grande fardo se tiver um início indiferente de sua campanha, que começa com uma reunião difícil com a Nova Zelândia em Karachi.

Nova Zelândia – Dark Horse

O triunfo na Nova Zelândia, na Tri-Seria, no Paquistão, aumentaria significativamente suas chances de mestrado. A forma de Kane Williamson – venceu 225 corridas em uma série de cento e cinquenta – seria o maior positivo para a Nova Zelândia da série. Glenn Phillips e Daryl Mitchell – ambos excelentes jogadores de spin – seriam os outros dois paus para ter cuidado no Paquistão. Mitchell é um atirador líder na Nova Zelândia na ODI desde 2023. Com cinco toneladas em 30 pousadas, uma média de quase 50 e um indicador de hit de quase 100!

Matt Henry liderará o ataque de ritmo e, nos últimos anos, ele foi o maior surto do portão da Nova Zelândia, com 39 demissões em 24 partidas em pouco menos de 25 peças. Skipper, Mitchell Santner, será crucial nas relações de marcha média e também marcou 30 gols na economia 4,76 de 2023.

A capacidade da Nova Zelândia de elevar o jogo em grandes eventos da ICC e um sucesso acima do seu peso os tornará um cavalo escuro para um torneio. Eles fizeram as meias-finais das três Copas do Mundo de 50 membros anteriores e duas das últimas três Copas do Mundo T20.

A falta de ritmo do trio vai prejudicar a Austrália

A Austrália tem grandes razões para se preocupar com o torneio. Eles não foram apenas humilhados em uma série dupla no Sri Lanka com o dobro de unidades de piscina como nove saltos altos, mas também sem os serviços do trio Pat Pat Cummins, Mitchell Starc e Josh Hazlewood para Masters.

A composição da piscina australiana caiu completamente nos últimos quatro ODI contra o Paquistão e o Sri Lanka e não tocou 170 nem uma vez. Sua dependência excessiva da cabeça de Travis para um início rápido no topo da ordem não pode ser exagerado. A esquerda -é o bolo de choque mais alto de 2023, com 840 marchas em 19 partidas, em média, 52,5 e um indicador de tiro 128.

Na ausência de movimentos, o peso do boliche principal estará em Adam Zampa. O Spinner nas pernas estava em uma forma enorme no críquete do ODI e é um dos principais gols australianos desde 2023, com 54 gols em 32 jogos em média 28,3. Ele foi o maior surto da Austrália da Copa do Mundo em 2023.

Inglaterra olha para o mar em formato de 50 anos

A Inglaterra chegou ao círculo completo do críquete ODI e agora está exatamente onde eles estavam depois de deixar a Copa do Mundo de 2015. forma no críquete. A Inglaterra acabou de vencer 14 anos e perdeu 20 dos últimos 35 partidas e foi implementada pela Índia por 3 a 0 em sua última série bilateral.

Wink é a principal causa da preocupação da Inglaterra. Com exceção de Ben Duckett, nenhum de seus outros batons mais de 40 de 2023. A média combinada piscando dos seus 6 melhores os coloca no cluster inferior nesta gaiola.

Os infortúnios mais altos de ordem para a África do Sul

A República da África do Sul teve uma corrida difícil após o Campeonato Mundial na Índia 2023 na Índia. Eles perderam 10 de 14 partidas, que incluem a derrota de uma série de casas do Afeganistão! Eles conseguiram mal na recente série TRI Series no Paquistão, perdendo para os anfitriões e a Nova Zelândia.

A República da África do Sul tem grandes problemas com sua melhor e fila central, com uma média total de apenas 28,21 nos últimos 14 jogos. O boliche não lidou melhor e, em média, 34,95 os colocou no cluster inferior como parte do tempo.

Previsão

A Índia deve vencer todas as suas reuniões, o mais alto grupo A e a tempestade na semifinal. Basicamente, isso significa que o abridor de torneios entre o Paquistão e a Nova Zelândia pode ser um tiroteio no segundo lugar semi -final do grupo. A Austrália sabe como aumentar seu jogo em grandes eventos da ICC e deve vencer no Grupo B, o que significa que o confronto entre a Inglaterra e a África do Sul é um quarto potencial -final. Enquanto, é claro, o Afeganistão planeja escrever seu próprio roteiro!