Pat Cummins era a principal transportadora da Austrália na BGT 2024-25.

A Austrália sofreu um revés de lesões em massa apenas algumas semanas antes do Troféu dos Campeões da ICC 2025, com o capitão Pat Cummins agora provavelmente não fazendo parte do torneio.

Em declarações de Sen, o treinador da Austrália, Andrew McDonald, confirmou que o capitão Pat Cummins ainda não retomou o boliche e é “muito improvável” de voar para o Paquistão para o próximo evento da CPI.

Cummins perdeu a turnê do Sri Lanka devido ao nascimento de seu segundo filho e também está se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida durante o troféu Border-Gavavar (BGT). O jogador de 31 anos jogou os cinco testes no BGT e desempenhou um papel fundamental na vitória da série por 3-1 da Austrália, terminando como seu melhor piloto com 25 postigos.

Andrew McDonald agora nomeou dois jogadores que podem liderar a equipe no caso da potencial ausência de Cummins.

Quem será o Capitão Austrália no troféu dos campeões da ICC de 2025 se Pat Cummins for descartado?

Em declarações de Sen, McDonald identificou Steve Smith e Travis Head como possíveis opções de capitania se a Cummins perder o torneio devido a uma lesão.

McDonald disse: “Steve Smith e Travis Head são os dois com os quais estamos conversando enquanto construímos o troféu da equipe de campeões junto com Pat em casa. Eles serão os dois que vemos para esse posto de liderança.“

O treinador da Austrália acrescentou que Smith fez um ótimo trabalho como capitão, destacando seu último registro de ódio e apresentações recentes como um padrão no primeiro teste contra o Sri Lanka em Galle.

Adicionado: “Eles são os dois óbvios. Steve fez um ótimo trabalho aqui no (primeiro) teste de teste. Ele também fez um bom trabalho no críquete internacional de um dia durante a viagem. Então é entre esses dois.“

A Austrália iniciará sua campanha do Troféu da ICC em 2025 contra a Inglaterra em 22 de fevereiro, antes de se reunir com a África do Sul em 25 de fevereiro e o Afeganistão em 28 de fevereiro.

