KL Rahul ou Rishabh Pant – quem será o número 5 da Índia no Troféu dos Campeões da ICC 2025?

No final de 2022, Rishabh Pant havia consolidado seu lugar na equipe ODI da Índia. Naquele ano, ele jogou dois ódio de alta qualidade contra a forte oposição em condições difíceis: 85 contra a África do Sul em Paarl e 125* contra a Inglaterra em Manchester.

Este foi o primeiro século de Odi de Pant e o fato de ter chegado uma partida de decisão da série o tornou ainda mais memorável.

No entanto, Pant sofreu um terrível acidente de carro em dezembro daquele ano e o críquete internacional foi perdido por um ano e meio.

Nesse período, a Índia retornou a Kl Rahul para desempenhar o duplo papel do goleiro e do batedor nº 5. Rahul aproveitou sua oportunidade com as duas mãos com excelentes performances na Copa 2023 e na Copa do Mundo de 2023.

No entanto, no ano passado, durante o ODI no Sri Lanka, Pant voltou ao ODI e houve um sentimento de incerteza em relação ao guardião da Índia e ao rebatedor nº 5 sob o novo treinador Gautam Gamble quando Rahul ele foi abandonado após dois falhas e calça. Eu tenho que jogar seu jogo atrás do ódio. Ambos os jogadores não conseguiram obter uma pontuação nessa série, embora todos os batedores do Bar Rohit Sharma falhassem na superfície de Colombo Amigable com o turno.

Agora, enquanto a Índia se prepara para o Troféu dos Campeões da ICC 2025, eles devem decidir sobre essa posição. Para isso, três ódio contra a Inglaterra receberão.

Vejamos as estatísticas de Rahul e Pant no número 5 no Cricket ODI:

KL satisfeito:

Em 30 insumos de ódio na posição número 5, Rahul obteve 1259 corridas a uma média de 57 e uma taxa de greve de 95 com dois séculos e nove anos cinquenta.

Rahul era 2023 estelar no papel de ordem média. Em 2023, Rahul teve uma média de 66, atingindo duas toneladas e sete cinquenta.

Calças Rishabh:

Pant atingiu apenas sete entradas no número 5 no Cricket ODI. Nesses golpes, ele marcou 310 corridas a uma média de 44 e uma taxa de ataque de 136 com três cinquenta. Isso inclui uma pontuação de 77 contra a Inglaterra em Pune.

