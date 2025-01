Questa settimana sono previste 4 interviste per Ben Johnson

Il ciclo degli allenatori della NFL si sta riscaldando poiché 18 squadre sono ora a casa per prepararsi per la offseason.

Alcune di queste squadre, come i New England Patriots, Las Vegas Raiders, Chicago Bears e Jacksonville Jaguars, sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il nome più importante in questo attuale ciclo di allenatori è senza dubbio il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson.

Secondo l’insider di ESPN Adam Schefter, Johnson ha quattro prossime interviste con i Lions, che hanno un addio ai playoff del primo turno.

Johnson incontrerà i Patriots e i Raiders venerdì e i Bears e i Jaguars sabato.

Programma delle interviste al capo allenatore per il coordinatore offensivo Lions Ben Johnson: 🏈Venerdì alle: Patrioti

🏈Venerdì alle: Raiders

🏈Sabato a: Orsi

🏈Sabato a: Giaguari pic.twitter.com/j3Zt3kRW1q — Adam Schefter (@AdamSchefter) 9 gennaio 2025

Non sorprende che queste squadre siano interessate a Johnson.

In ciascuna delle ultime due stagioni, Detroit è arrivata tra i primi tre nella classifica offensiva totale.

In questa stagione, i Lions hanno terminato la stagione regolare primi nel punteggio offensivo, secondi nel passaggio offensivo e secondi nel totale offensivo.

Il quarterback Jared Goff sembra un candidato MVP grazie all’allenamento di Johnson.

Johnson è stato portato a Detroit nel 2020 quando Dan Campbell è stato assunto come capo allenatore perché i due hanno lavorato insieme come assistenti offensivi con i Miami Dolphins.

Ora Johnson è diventato uno dei principali obiettivi dell’allenatore.

A 38 anni, Johnson sembra destinato a diventare capo allenatore della NFL e inaugurare una nuova era per un’organizzazione affamata.

Non c’è niente di più affamato delle quattro squadre in programma per intervistarlo questo fine settimana.

