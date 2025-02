Questi maestri non sono vecchi maestri, ma non abbassano Patrick Mahomes & Co.

Chris Myers Presentatore, giornalista e studio di studio play-by-play

Nota del redattore: Chris Myers e il suo team di ricerca analizzano le partite future nell’intera NFL Drop -out, fornendo al contempo notizie, note e pepite per le informazioni di accesso interno che l’operatore di trasmissione NFL utilizza per prepararsi per il gioco.

Anteprima del Super Bowl Lix

E così, l’ultima partita della stagione della NFL è per i nostri due preziosi concorrenti il ​​diritto di sollevare il Lomby’s Trophy Super Bowl Lix, mentre la Kansas City Heads si è aperta contro Philadelphia Eagles domenica a Supermome (18:30 ET FOX).

I maestri non sono stati dominanti ogni settimana, ma hanno l’opportunità di inserire la dinastia “D” della capitale durante il terzo campionato Super Bowl senza precedenti durante la stagione, quando hanno legato il record della NFL con 18 (così come il Super Bowl ha vinto il 1984 49ers e 1985 Bears e 2007 Patriots che non lo fanno).

I capi di Andy Reid hanno giocato i primi cinque Super Bowl nella sei season del febbraio 2020, tra cui Fox, e ho avuto le mie operazioni secondarie. I tre volti più grandi della squadra allora, dato che sono fino ad oggi, erano il difensore Patrick Mahomes, una testa stretta Travis Kelce e un uomo simile, Reid.

Come parte di un singolo gruppo di trasmissione che osserva il loro pieno allenamento, puoi vedere il perfetto mix emotivo che Reid porta al team – rilassato la fiducia nell’intensità casuale, se tale. Hanno quindi messo in gioco e hanno vinto l’accoglienza dei 49ers.

Mahomes, che è piacevole quando è ora, aveva un modo quasi ingenuo di dirci durante il nostro incontro di produzione che avevano giocatori per vincere e vincere tutto ciò di cui hanno bisogno. Ora più usura, sposati con i bambini, ma non ancora 30 anni, il suo controllo sulla stazione QB continua, anche se le sue statistiche grezze sono diminuite con un attore meno esplosivo.

Kelce, che è un grosso campione di wrestling a spavalderia, offre una frequenza cardiaca. Dietro i lime, i compagni di squadra si chiedono il suo personaggio premuroso che unisce tutto con unità e fiducia. Sanno che sta facendo cosa vincere nella vittoria, che si tratti di un passaporto o di un blocco sporco.

E poi c’è Reid, i suoi 12 anni a Kansas City si stanno avvicinando alla corsa di 14 anni con le Aquile. Con 11,6 vittorie all’anno, ora ha 301 vittorie – 273 nella stagione regolare e 28 in seguito. Don Shula, George Hallas e Bill Belichick sono gli unici altri allenatori tra i primi 300.

Dopo l’inizio dei playoff del 2019, i Masters saranno fantastici durante il 16-2 dopo la stagione, la loro unica sconfitta nel Super Bowl LV per i buccanieers con un insolito 31-9 punti e perdite straordinarie per Cincinnat l’anno successivo nella partita del campionato AFC la gravidanza).

Da allora, i Masters hanno vinto nove partite dopo la stagione, cinque esattamente tre punti e solo uno su nove. Le ultime due vittorie del Super Bowl di Kansas City sono state esattamente tre punti, 38-35 contro questi Kotk nel Super Bowl XLII due anni fa.

Nick Sirianni era allora un allenatore di Filadelfia e Jalen Hurts era un difensore. Ma la versione 2024 ha diversi aggiornamenti significativi. Kotkat ha tracciato una linea di difesa dominante Jalen Carter due mesi dopo la sua perdita del Super Bowl. Quest’anno hanno aggiunto i coordinatori di Kellen Moore Crime e Vic Fangio per la difesa. E, soprattutto, hanno firmato miserabili generazioni di Saqo Barkley.

Dietro la linea dominante e con la volontà di Siriannin e Moore di presentarlo, si è precipitato di 2.447 iarde. Dato che il Super Bowl ha ancora 30 iarde, salta più Terrell Davis nel 1998 per tutta la stagione (regolare e dopo la stagione) e 53 è la prima fretta a raggiungere 2500 yard. Nel cortile di uva 2.760, ha due dietro il record di Davis e un grande gioco da 240 anni può avere 3000.

Ricordo quanto fosse interessante Sirianni al nostro primo incontro di produzione insieme nel 2022 – e quanto ero impressionato con una squadra che ha formato con i suoi due giovani ed entusiasti coordinatori Shane Steichen per un crimine e Jonathan Gannon in difesa. Quel trio ha portato Kotkat al Super Bowl durante il loro unico anno insieme, poi Steichen e Gannon sono diventati allenatori.

L’anno scorso il mix era spento e gli Eagles stavano lottando. Ma assumere Moore e Fangio hanno dato a Siriann l’opportunità di fare il meglio, che motiva e organizza l’intero team e guida la mostra su GameDay.

La presenza di Fangio dà a Eagles una delle poche menti in difesa che possono essere paragonate al mago in difesa di Steve Spagnuo, i Maestri.

—-

Come sempre con il Super Bowl, non mancano statistiche e tendenze che potrebbero rivelarsi significative.

Se stai cercando un indicatore Masters, possiamo dirti:

* Patrick Mahomes è 13-0 in Kukoltian.

* Mahomes è 8-0 contro Vic Fangio (come capo allenatore o coordinatore).

* Con la vittoria, Mahomes si sarebbe unito a Tom Brady, Joe Montana e Terry Bradshaw come un difensore che ha iniziato e vinto quattro Super Bowl. Sarebbe il primo a farlo prima del suo trentesimo compleanno.

* Questa è la 45a partita di Andy Reid come capo allenatore e stabilisce un record di tutto il tempo (ovviamente Bill Belichick è allenatore con 44). Nick Sirianni allena nell’ottavo.

* I maestri erano secondi nella NFL nei risultati verso il basso (48,4%) e nel terzo quarto quarto inferiore (70,59%).

Se stai cercando qualcosa che potrebbe significare vincere Eagles:

* Che questo secolo, ogni volta che una squadra si reca verso ovest fino al Super Bowl (quest’anno Kotkat) e una squadra si reca verso est (Masters) -West -ovest Team ha vinto (come l’anno scorso quando i Masters hanno viaggiato Il West Glass Vegas per incontrare 49er). È successo otto volte (HT: Jay Cuda).

* Tutti i 58 precedenti vincitori del Super Bowl hanno forzato almeno tre fatturati durante le conseguenze – ma i maestri di quest’anno non hanno un asporto (HT: Scott Kacsmar).

* Eagles è andato alla settimana 5 dopo il ciao 15-1, ha rilasciato il margine di fatturato più 27 e ha vinto una media di 13,8 punti (HT: Bill Barnwell). I maestri sono 13-2, più-11 nelle vendite nette e hanno un punteggio di +3,4 alla stessa distanza.

* Se la difesa vince le competizioni del campionato, gli Eagles sono per primi nella NFL nei cantieri navali per partita (278,4), passati da cantieri navali per partita (174,2) e secondi punti tollerati per partita (17,8).

Alcuni altri su cui riflettere:

* Il vincitore del Super Bowl 59 sarà la quarta squadra che vincerà 18 partite durante la stagione. O 17-1 Masters o 17-2 Eagles si uniscono a Super Bowl Winnings 1984 49ers e 1985 Bears e Super Bowl Eventi nei Patriots del 2007.

* Il record del Super Bowl stabilito da Jalen per i set di Rush è 70 – ambientato da Jalen due anni fa. Il secondo è Patrick Mahomes nelle ultime 64 partite.

Potremmo continuare, ma ti allarga: ogni situazione ha una nota stat.

Ma alla fine, il gioco non è deciso dalle statistiche, ma Jimmy e Joes, prevenzione e combattimento, turnover e punizione e altre cose imprevedibili che ogni gioco avviene in ogni partita.

Come gli altri, trovo sicuramente che Kotkat abbia costruito un eccellente elenco complessivo, che è il migliore del gioco, forse dietro la linea migliore. Le aquile hanno costruito una fortezza in pozzi, sono ben risposte ai maestri e potrebbero essere una squadra rara (come i bucanieri del 2020), che domina Kansas City.

Se i maestri si concentrano su Barkley, le Hurts possono essere rilasciate il giorno dei mostri. Ha superato 304 yard e ha corso 70 Super Bowl due anni fa. Posso facilmente vederlo sfidare 100 iarde sul campo. Sta già guidando tutti i difensori con nove conseguenze in fretta nella sua carriera.

Quindi è importante che i punti Eagles tocchi presto e mantengano il loro gioco di corsa primario.

Ma i maestri sono stati sfidati prima e quasi sempre mantengono il gioco gestibile.

E se siamo in ritardo nel quarto trimestre avanti e indietro in una partita a un punto, non è questa partita e difensore che quasi sempre finisce il suo lavoro? Potresti davvero fare affidamento sul fatto che diventano corti?

Chris Myers è un presentatore di giochi, giornalista e studio di studio vincitore di Emmy per Fox Sports. Seguila su Twitter @The_chrismisyers .