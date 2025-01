Quinshon Judkins declara para o Draft da NFL de 2025: Ohio State RB Turning Pro depois de ajudar Key Buckeyes a conquistar o título

O running back da estrela do estado de Ohio, Quinshon Judkins Draft da NFL Depois de ajudar a levar os Buckeyes ao título nacional Ele disse à ESPN. Judkins é um dos melhores running backs na classe draft, depois de ultrapassar 1.000 jardas corridas em cada uma de suas três temporadas na faculdade.

Com Judkins indo para o draft e o astro running back Treveyon Henderson concorrendo à elegibilidade, o estado de Ohio entrará na temporada de 2025 com um campo renovado. Os Buckeyes também estão substituindo o quarterback Will Howard.

Judkins totalizou 100 jardas corridas e dois touchdowns corridos em 11 corridas na vitória dos Buckeyes no campeonato nacional do College Playoff por 34-23 sobre Notre Dame. Ele também conseguiu dois passes para 21 jardas e um touchdown na vitória para coroar sua única temporada no estado de Ohio com um desempenho memorável.

Emergiu como uma improvável estrela do primeiro ano na Ole Miss em 2022, após ingressar em uma escola secundária de três estrelas cliente potencial De Pike Road, Alabama. Judkins totalizou 1.567 jardas e 16 touchdowns naquela temporada, enquanto recebia as honras de calouro do ano da CBS Sports National. Depois de duas temporadas All-SEC com os Rebeldes, ele se tornou um dos principais prêmios do ciclo do portal de transferência de 2024.

Ao escolher o estado de Ohio, ele ajudou a fortalecer uma unidade ofensiva já forte quando Henderson recusou o draft de 2024 da NFL para retornar para sua temporada sênior. Ambos os jogadores ultrapassaram 1.000 jardas corridas na temporada durante a vitória do campeonato nacional CFP sobre Notre Dame.

Estoque de draft da NFL de Judkins

Judkins é o jogador nº 98 no CBS 2025 NFL Draft Prospect Rankings e o quinto running back Ashton Jeanty da Carolina do Norte, Omarion Hampton da Carolina do Norte, Kaleb Johnson de Iowa e o companheiro Buckeye Treveyon Henderson são os quatro reservas classificados à frente de Judkins.

A carreira física é o forte de Judkins. Mas o lateral de 1,80 metro e 219 libras também mostrou proficiência como receptor de passes, com 59 recepções para 442 jardas e cinco touchdowns durante sua carreira. É quase certo que tanto Judkins quanto Henderson serão selecionados nas primeiras cinco rodadas do draft.

Impacto no estado de Ohio

O estado de Ohio já deu um grande passo para reabastecer seu campo de defesa ao contratar CJ Donaldson, que totalizou 2.058 jardas corridas e 30 touchdowns em três temporadas com os Mountaineers. O principal rusher dos Buckeyes será James Peoples, que totalizou 197 jardas corridas e dois touchdowns em 49 corridas em 2024, jogando com moderação.

As cidades eram consideradas perspectiva de quatro estrelas e nº 7 na classe de 2024 pela 247Sports. Ohio State também tem dois running backs de quatro estrelas, Bo Jackson e Anthony Rogers, contratados como parte do 5º lugar Turma de recrutamento do ensino médio de 2025.