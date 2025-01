Quinyon Mitchell degli Eagles usa scherzosamente la mossa finale di Triple H dopo la scelta

La vittoria per 22-10 dei Philadelphia Eagles sui Green Bay Packers nel round wild card della NFC di domenica comprendeva quattro palle perse forzate e una celebrazione fallita.

Con i Packers che cercavano di ridurre il deficit a due minuti dalla fine della partita, il quarterback Jordan Love colpì il ricevitore largo Bo Melton in profondità nella end zone. Il cornerback degli Eagles Quinyon Mitchell ha tagliato la palla per prendere la presa per il terzo touchdown di Love della partita.

Ha segnato anche la prima intercettazione NFL di Mitchell, e ha festeggiato in grande stile – in un certo senso.

Mitchell fuggì e usò scherzosamente la mossa finale dell’ex superstar della WWE e attuale boss dei contenuti Triple H, Pedigree, sul cornerback degli Eagles Cooper DeJean. Solo che DeJean è caduto troppo presto, ostacolando i tempi della mossa.

Triple H, vero nome Paul Levesque, ha risposto alla mossa su X, scrivendo in un post: “C’è un motivo per cui diciamo ‘Non provarlo a casa’… congratulazioni a Quinyon e @Eagles per la vittoria!”

Il traguardo di Levesque prevedeva di posizionare la testa dell’avversario tra le ginocchia, agganciare le braccia dietro la schiena dell’avversario, balzare in piedi e portare l’avversario con la faccia intera sul tappeto. È diventata la mossa distintiva della carriera di Levesque come 14 volte campione del mondo.

Mitchell ha avuto sei contrasti nel gioco, pareggiando il record della carriera. Filadelfia ospiterà una partita del turno di divisione il prossimo fine settimana.