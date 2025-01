Quote CFP 2024: Ritorno sotto Penn State-Notre Dame, gli irlandesi vinceranno a titolo definitivo

Jason McIntyre Presentatore di analisti di scommesse sportive per The HERD e FOX

Siamo rimasti alle quattro squadre finaliste dei primi 12 College Football Playoff.

Anche se la maggior parte delle partite finora non sono state così entusiasmanti, penso che otterremo il massimo in questi ultimi due round.

E a proposito di soldi, ho alcune scommesse che penso ci metteranno un po’ di soldi in tasca. Dai un’occhiata alle mie migliori scommesse per le semifinali dei playoff.

(tutti gli orari ET)

GIOVEDI GENNAIO. 9

N. 7 Pen State contro N. 6 Nostra Signora (19:30, ESPN)

Nel primo turno dei playoff il vantaggio è andato alle squadre di casa, che sono andate 4-0 contro lo spread (ATS). Nel secondo turno, tutte le squadre di bye hanno perso, con l’Arizona State l’unica a coprire lo spread.

Allora dov’è il grande vantaggio di questa settimana?

Vince la partita chi arriva per primo a 20. Potrebbero volerci solo 17. Stiamo parlando di due quarterback limitati nel tiro in aria. Riley Leonard ha tirato per 90 yard contro la Georgia e Drew Allari non ha un gioco di passaggio di 250 yard per tutta la stagione.

La strategia offensiva è semplice per entrambi: basta non rovinarla.

Quanto a Notre Dame, gli irlandesi non hanno girato la palla contro l’Indiana o la Georgia. In effetti, non fecero quasi nulla in modo offensivo contro i Bulldog. Hanno segnato un touchdown dopo che la Georgia è riuscita armeggiare nei propri 20 punti alla fine del primo tempo, poi ha risposto al calcio d’inizio del secondo tempo pochi secondi dopo per mettere la partita in pausa.

Per la Penn State, Allari ha avuto un fumble mentre i Nittany Lions si sono portati in vantaggio per 14-0, consentendo a Boise State di rimanere in gioco e resistere più a lungo di quanto avrebbe dovuto.

Oltre all’attacco tight end, mi aspetto che entrambe le difese presentino anche una grande quantità di attacco in corsa, e di conseguenza sto guardando anche l’Under del primo tempo e l’Under dell’intera partita. Dato che le squadre di football universitarie non sono tenute a presentare rapporti ufficiali sugli infortuni, non è chiaro se i due migliori giocheranno. Si tratta dell’edge rusher del PSU Abdul Carter, una delle prime 15 scelte del Draft NFL 2025, e del leader rusher di Notre Dame, Jeremiah Love, che ha segnato 16 touchdown durante la stagione.

Io propendo per Notre Dame, ma preferisco ML perché c’è scritto 17-16 dappertutto.

SELEZIONE: Under 45 punti per entrambe le squadre messe insieme

SCEGLIERE: Notre Dame (-129) Moneyline

Notre Dame può rallentare la Penn State?

VENERDI GENNAIO. 10

N. 8 Stato dell’Ohio contro N. 5 Texas (19:30, ESPN)

Nessuna squadra ha avuto un aspetto migliore dell’Ohio State in due partite di playoff.

Nel mese successivo alla sconfitta nel Michigan, Chip Kelly ha cambiato l’attacco con attacchi aerei, che poi ammorbidiscono il fronte difensivo e portano a grandi giocate nel gioco di terra.

Tuttavia, quel numero è troppo alto per i Buckeyes a -6. Se fai il tifo per l’OSU qui, stai pagando una tassa sui Buckeyes perché decidono di fare una scommessa. Se avessi pronosticato la semifinale Texas-OSU prima dei playoff, la linea avrebbe potuto essere OSU -1 o -2 al massimo.

La superstar della matricola Jeremiah Smith ha cinque touchdown e 290 yard in due partite di playoff. Probabilmente affronterà l’angolo All-American del Texas Jahdae Barron, che ha consentito 35 ricezioni su 65 bersagli e zero touchdown in questa stagione.

Il Texas gioca in zona alta, una proposta rischiosa contro Smith & Co. Cambierà le tendenze e raddoppierà la squadra come miglior ricevitore nel football universitario?

Sembra molto chiaro che il quarterback Will Howard voglia prendere di mira Smith in anticipo e supportare la difesa. Ha funzionato nelle ultime due partite. I Buckeyes hanno quindi distribuito TreVeyon per Henderson, che aveva una media di otto yard per riporto contro il Tennessee e 11 contro l’Oregon. Il reato dopo il collasso del Michigan è stato inarrestabile.

Normalmente martellerei qui, ma sembra troppo ovvio. Altrettanto ovvio: il Texas dovrebbe avere un vantaggio significativo sul campo in casa giocando in casa dei Cowboys. L’esplosione artica che dovrebbe colpire l’America questa settimana potrebbe influenzare le cose a Dallas, che storicamente non ha gestito particolarmente bene neve e ghiaccio. Può rendere difficile il viaggio, soprattutto per le persone che arrivano in aereo.

Il motivo per cui non posso scommettere contro l’Ohio State è perché i cambiamenti difensivi hanno apportato i Buckeyes dopo la sconfitta contro l’Oregon all’inizio della stagione. Hanno giocato con una copertura individuale suscettibile alle grandi giocate, e l’Oregon li ha illuminati con quattro ricevitori che hanno effettuato ricezioni di 30 yard o più. Su un’altra copertina, hanno tutto davanti a loro, e l’Oregon ha avuto solo uno spettacolo del genere al Rose Bowl. I Buckeyes non hanno avuto licenziamenti nel primo incontro con l’Oregon; ne hanno avuti otto nei quarti di finale.

Se vuoi difendere il Texas in base al principio che è una reazione eccessiva, fallo. Penso che ci siano due modi per giocarci. La scommessa più sicura è scegliere prepotentemente l’Ohio State e poi prepotentemente Penn State fino a +8. L’alternativa è semplicemente riportare i Buckeyes a -6.

Perché?

La migliore squadra che il Texas ha giocato in questa stagione è stata la Georgia, e i Longhorns hanno perso due volte contro i Dawgs. Hanno perso petrolio per alcune settimane, lottando contro Texas A&M in trasferta, poi hanno lasciato Clemson in giro e hanno avuto bisogno di doppi straordinari per mettere da parte l’ASU.

Sappiamo che l’OSU segnerà. Il Texas riuscirà a tenere il passo?

PICK: Prendi in giro OSU -6 per scegliere, Penn State da +2 a +8

SCELTA: Ohio State (-6) vince con più di 6 punti

Jason McIntyre è un analista di scommesse per FOX Sports che scrive anche dei draft NFL e NBA. Prima di approdare alla FOX, ha creato il sito web The Big Lead. Seguitelo su Twitter @ JasonRMcIntyre .

