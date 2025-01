Quote del College Football 2025: linee, quote per gli incontri della settimana 1 del tendone

La stagione calcistica del college 2024 si è conclusa con l’Ohio State che ha battuto Notre Dame e ha raggiunto i playoff nell’anno inaugurale del formato a 12 squadre.

E mentre i Buckeyes sono ancora al settimo cielo, è già tempo per i fan di guardare avanti alla prossima stagione.

Con questo in mente, tuffiamoci nelle probabilità di diversi incontri principali offerti nella settimana 1 della stagione calcistica universitaria 2025, per gentile concessione di FanDuel il 22 gennaio.

(Tutti gli orari, TV da definire)

SABATO AGOSTO 30

Texas @ Stato dell’Ohio

Distribuzione dei punti: Ohio State -4,5 (Ohio State favorito per la vittoria con più di 4,5 punti, altrimenti il ​​Texas copre)

Limite di denaro: Ohio State -176 favorito per la vittoria (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 15,68); Texas +146 sfavorito per vincere (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 24,60)

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 51,5 punti

Cosa sapere: Le due squadre che hanno terminato questa stagione si sono classificate tra le prime cinque, Ohio State si è classificata n. 1 dopo aver vinto il titolo nazionale e Texas n. 4 dopo essere caduta contro l’OSU nelle semifinali CFP. L’Ohio State si ripete da campione, con il quarterback superstar Jeremiah Smith. Si prevede che entrambe le squadre otterranno nuovi titolari, il che è stato evidenziato dall’aggiunta di Arch Manning alle redini del Texas.

Nostra Signora @ Miami (FL)

Distribuzione dei punti: Notre Dame -2.5 (Notre Dame favorita alla vittoria con più di 2.5 punti, altrimenti Miami copre)

Limite di denaro: Notre Dame -128 favorita per la vittoria (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 17,81); Miami +106 sfavorito vince (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 20,60)

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 53,5 punti

Cosa sapere: Notre Dame si è classificata al 2° posto in questa stagione e Miami al 18° posto. I Fighting Irish restituiscono una buona parte del loro roster e, mentre gli Hurricanes perderanno la scelta numero 1 prevista Cam Ward, lo sostituiranno con l’ex Georgia prospettiva. QB Carson Beck. Non una brutta transizione sotto il centro.

LSU @ Clemson

Distribuzione dei punti: Clemson -2,5 (Clemson favorito per la vittoria con più di 2,5 punti, altrimenti la LSU copre)

Limite di denaro: Clemson -137 favorito per la vittoria (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 17,30); LSU +114 sfavorito vince (scommetti $ 10 per vincere $ 21,40 in totale)

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 56,5 punti

Cosa sapere: Clemson si è qualificato per i College Football Playoff in questa stagione dopo aver vinto l’ACC Championship Game e ha concluso la stagione al numero 14. Tuttavia, la LSU non si è classificata tra i primi 25, perdendo tre delle ultime cinque partite. essere una delle ultime 12 squadre. Clemson QB Cade Klubnik ha tirato per 3.639 yard, 36 touchdown e solo sei intercettazioni. È tornato con i Tigers, il che è una buona notizia per questo programma.

Alabama @ contro Stato della Florida

Distribuzione dei punti: Alabama -8,5 (Alabama favorita per la vittoria con più di 8,5 punti, altrimenti Florida State copre)

Limite di denaro: Alabama -350 favorito per la vittoria (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 12,86); Florida State +260 sfavorito per vincere (scommetti $ 10 per vincere $ 36 in totale)

Punti totali sopra/sotto: Entrambe le squadre hanno segnato un totale di 51,5 punti

Cosa sapere: La Florida State è stata un disastro la scorsa stagione, andando 2-11 solo un anno dopo essere andata 13-0 e aver vinto l’ACC. Il quarterback deve fare qualcosa di nuovo. L’Alabama, nel frattempo, pensava che avrebbe dovuto essere ai College Football Playoff, ma ha mancato di poco le costose sconfitte contro Vanderbilt e Oklahoma. I Crimson Tide hanno concluso al 17° posto nell’anno. Kalen DeBoer sta entrando nel secondo anno e la pressione sembra essere altrettanto veloce.

