Quote del round di divisione della NFL 2025: i libri saranno fatture che i fan scommettono contro Baltimora

Sam Panayotovich Analista di scommesse sportive FOX

L’ultima volta che i Baltimore Ravens e i Buffalo Bills si sono incontrati sul campo di football, la partita era completamente finita all’intervallo.

L’ultima domenica di settembre, Derrick Henry ha giocato per la prima volta da 87 yard per il punteggio dei Ravens, e quando entrambe le squadre sono tornate negli spogliatoi, Baltimora era in vantaggio 21-3. I Ravens vinsero 35-10 grazie soprattutto ad un attacco in corsa con una palla da bowling che terminò con 272 yard.

Sheesh.

Domenica scorsa, i pronostici di Las Vegas hanno aperto Buffalo come favorito di 1,5 punti con un punteggio complessivo (O/U) di 51,5. Baltimora è diventata la favorita lunedì mattina presto e alcuni negozi hanno Baltimora -1,5.

Nonostante la spinta iniziale verso Baltimora, molte persone sono ancora disposte a restare con una squadra legittima di Buffalo che gioca in casa.

“Finora questa è una grande azione a doppio senso”, ha detto a FOX Sports il direttore delle scommesse di Rampart Casino, Duane Colucci. “Probabilmente abbiamo bisogno di Buffalo.”

“Siamo un po’ in vantaggio sui Ravens in questo momento”, ha detto il direttore delle scommesse sportive del Golden Nugget Tony Miller. “Tutti sono favoriti come al solito. Hanno battuto anche altri tre favoriti. Lions, Chiefs, Eagles tutti da battere.

“È quel tipo di anno.”

Tuttavia, non sorprenderti se vedi una spinta tardiva da parte dei Bills.

“In realtà abbiamo preso un brutto numero”, ha detto a FOX Sports da Las Vegas uno scommettitore professionista. “Abbiamo ottenuto (Buffalo PK -110) lunedì. Abbiamo un’ottima squadra in casa e sembra davvero l’anno di Josh Allen.

“Non penso che una parte dovrebbe essere favorita sulla strada.”

E il totale?

“A dire il vero mi sembra un po’ alto,” ha risposto lo scommettitore. “Entrambe le squadre cercano di far passare la palla. E devi far sì che entrambe le squadre segnino per tornare a casa. Non ci arriverai se solo una squadra segna”.

La saggezza convenzionale vorrebbe farti credere che Buffalo non possa essere peggio di quanto fosse nel primo incontro. I Bills erano in svantaggio di diverse partenze sul lato difensivo della palla e la sicurezza iniziale Taylor Rapp ha lasciato il gioco con una commozione cerebrale. Sono molto, molto più sani questa volta.

Nel frattempo, Baltimora potrebbe essere senza i servizi del principale ricevitore Zay Flowers, che si è infortunato al ginocchio nel finale di stagione regolare contro Cleveland. Kukas non ha partecipato all’allenamento né mercoledì né giovedì.

Sembra che la partita sarà inevitabilmente decisa da uno dei due quarterback di calibro MVP. Allen di Buffalo è attualmente il favorito per vincere il premio per la prima volta, ma Lamar Jackson di Baltimora è stato nominato All-Pro della prima squadra.

Eenie, meenie, Miny, Moe.

“È un grosso problema se Flowers non può andare”, ha continuato lo scommettitore. “I Ravens sono balzati in vantaggio nel primo incontro e non si sono guardati indietro. Date loro credito. Ma se Flowers non può andare e i Ravens restano indietro, l’attacco è molto diverso. È più difficile far correre la palla quando sei inseguendo un paio di punti.

“Quello che è fatto è fatto. Siamo grandi fan dei Buffalo in questo momento.”

Sam Panayotovich è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e BetQL Network. In precedenza ha lavorato presso WGN Radio, NBC Sports e VSiN. Seguitelo su Twitter @ spshoot .

