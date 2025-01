Quote del round di divisione NFL 2025: le migliori scommesse per Rams-Eagles, Ravens-Bills

Sam Panayotovich Analista di scommesse sportive FOX

Bo Nix ha fatto del suo meglio per lanciare un piccone la scorsa settimana.

Il quarterback esordiente dei Broncos ha lanciato una manciata di passaggi che sono caduti nelle mani dei difensori di Bills, incluso un intercetto che è stato ribaltato nei minuti finali. Sono le peggiori, le scommesse giuste che perdono.

Siamo comunque andati 3-1 lo scorso fine settimana, e ora è il momento del round di divisione della NFL, dove credo che ce ne siano tre su cui vale la pena scommettere. Ricorda, questo spazio non è un posto per un milione di scelte o cinque squadre. Questi sono sempre i giochi che amo di più.

Andiamo al lavoro.

Record del 2024: (47-44, -1,2 punti)

comandanti @ Leoni (-9, O/U 55,5)

Vorrei iniziare dicendo che i Lions dovrebbero fare molto. È un ottimo incontro per l’attacco di Detroit contro la difesa di Washington, e i quarterback faranno fatica a rallentare “Sonic and Knuckles”. Tuttavia, Jayden Daniels è un’arma e il suo anche le armi sono abbastanza buone per raggiungere il traguardo. Adoro Terry McLaurin contro i calci d’angolo di Detroit e penso che la relativamente nuova aggressività dal quarto down di Dan Quinn funzionerà a nostro favore. E il Comandante non avrà altra scelta che giocare quattro down se resta indietro come previsto.

SELEZIONE: Totale della squadra dei comandanti superiore a 22,5 punti

Arieti @ Aquile (-6, O/U 44)

I Rams stanno diventando un beniamino del pubblico dopo aver sconvolto i Vikings, e ora gli scommettitori sono entusiasti all’idea che il quarterback vincitore del Super Bowl stia quasi per raggiungere un touchdown. Lo capisco, ma non sono d’accordo. La difesa di Filadelfia è la migliore unità in campo e non si avvicina nemmeno. Anche i Rams stanno perdendo la battaglia in trincea, e la D di Vic Fangio ha molto da apprezzare in termini di attacco senza molta velocità. Tutto ciò che Saquon Barkley e quel tanto vantato attacco impetuoso devono fare è proteggere il pallone.

PICK: Eagles (-6) vince con più di 6 punti

Corvi (-1,5, U/U 51,5) @ Fatture

IO ha scritto di questo gioco all’inizio della settimana. Baltimora gioca con un rating di potenza estremamente alto e le probabilità amano, amano, amano i Ravens. Li adoravano anche l’anno scorso, quando erano favoriti in casa per 5 punti contro Kansas City nella partita del campionato AFC. Ops. Preferisco sempre appoggiarmi a grandi squadre che giocano nel proprio palazzetto in questo momento della stagione. Penso che il coordinatore offensivo Joe Brady abbia qualche asso nella manica, e faccio il tifo affinché Buffalo prenda un vantaggio iniziale e spero che Baltimora rinunci alla corsa.

SCELTA: i conti (+1,5) perdono meno di 1,5 punti o vincono a titolo definitivo

Sam Panayotovich è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e BetQL Network. In precedenza ha lavorato presso WGN Radio, NBC Sports e VSiN. Seguitelo su Twitter @ spshoot .

