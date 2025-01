Quote del Super Bowl LIX: quote esatte per i quattro possibili incontri

Quattro squadre rimaste, quattro possibili incontri del Super Bowl.

Siamo entrati nel penultimo fine settimana della stagione NFL con gli Eagles che ospitano i Commanders nella NFC Championship Series e i Chiefs che ospitano i Bills nella AFC Championship Series.

E indipendentemente da chi vince nelle partite di campionato della conferenza di domenica, sembra che ci aspetta un emozionante Super Bowl LIX.

Successivamente, diamo un’occhiata alle probabilità per ogni risultato del Super Bowl LIX su DraftKings Sportsbook il 21 gennaio.

Punteggio esatto del Super Bowl LIX

I Chiefs battono gli Eagles: +360 (scommetti $10 per vincere $46 in totale)

Fatture per battere gli Eagles: +390 (scommetti $ 10 per vincere $ 49 in totale)

Gli Eagles battono i Chiefs: +400 (scommetti $10 per vincere $50 in totale)

Gli Eagles battono i Bills: +450 (scommetti $10 per vincere $55 in totale)

I Chiefs battono i Commanders: +950 (scommetti $10 per vincere $105 in totale)

Bills batte Commanders: +1000 (scommetti $10 per vincere $110 in totale)

I comandanti battono i capi: +1200 (scommetti $ 10 per vincere $ 130 in totale)

I comandanti battono Bills: +1400 (scommetti $ 10 per vincere $ 150 in totale)

Cosa ci dice questa probabilità? La partita Bills-Chiefs è fondamentalmente una scelta, con gli Eagles che dovrebbero battere i Commanders.

Tuttavia, i comandanti lo erano assunto battendo i primi due avversari dei playoff, almeno secondo le probabilità.

Washington era perdente a Tampa Bay nel round wild card e ha vinto 23-20, e proprio lo scorso fine settimana Detroit era favorita di quasi 10 punti contro i Commanders nel round di divisione, ma Washington ha vinto ed è stata eliminata. , 45-31.

Philly è favorita con 6 punti su Washington nella partita per il titolo NFC.

Nel frattempo, Kansas City è favorita di 1,5 punti su Buffalo, ma i Ravens erano anche favoriti di 1,5 punti su Buffalo nel round di divisione.

I Bills hanno vinto 27-25.

Josh Allen ha dimostrato di essere degno di MVP guidando i Bills al campionato AFC?

Per darvi un po’ di storia, i Chiefs sono stati al Super Bowl in quattro degli ultimi cinque anni e hanno vinto tre volte.

Gli Eagles hanno raggiunto il big game due volte negli ultimi sette anni, vincendo il Super Bowl LII e perdendo (contro Kansas City) nel Super Bowl LVII due anni fa.

Poi ci sono i Bills and Commanders, due squadre che non hanno avuto tanto successo al Super Bowl negli ultimi anni.

Buffalo partecipò tristemente a quattro Super Bowls consecutivi dal 1991 al 1994 e perse tutti e quattro.

La franchigia di calcio di Washington ha giocato l’ultima volta in un Super Bowl nel 1988, vincendo il Super Bowl XXII.

