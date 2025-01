Quote di scommessa per il campionato della NFL Playoff Conference 2024

I playoff della NFL si stanno avvicinando al crescendo e gli incontri per le partite del campionato della Conference sono ormai fissati.

Si inizia domenica prossima con lo scontro sull’Interstate 95 tra i Philadelphia Eagles, testa di serie n. 2 (16-3, 12-17 contro lo spread, compresi i playoff) e i Washington Commanders, testa di serie n. 6 (14-5, 13-6 ATS). ) per il titolo NFC.

Gli Eagles hanno tenuto a bada la rimonta dei Los Angeles Rams vincendo 28-22 nel turno di divisione domenica e organizzando un incontro con i loro rivali dell’NFC East, che sabato hanno ribaltato la testa di serie dei Detroit Lions 45-31. Sarà la terza partita della stagione tra queste due squadre, con gli Eagles che vincono 26-18 come favoriti per 4,5 punti in casa nella settimana 11 e i Commanders che serano la serie con una vittoria casalinga per 36-33 come sfavoriti per 4,5 punti nella settimana 11. Settimana 16

Gli Eagles hanno aperto come favoriti da cinque punti nell’NFC Championship Game.

Per quanto riguarda l’AFC, i due volte campioni in carica del Super Bowl Kansas City Chiefs (16-2, 7-11 ATS) hanno ottenuto il biglietto per la settima partita consecutiva per il titolo della conference vincendo 23-14 sugli Houston Texans nel turno di divisione. di sabato.

La testa di serie della conferenza affronta i Buffalo Bills (15-4, 12-7 ATS), che domenica sono sfuggiti ai Baltimore Ravens 27-25 per forzare una rivincita dell’AFC Championship Game della stagione 2020. Kansas City ha vinto quella partita 38-24. I Chiefs furono sconfitti dai Bills 30-21 a Buffalo nella settimana 11 della stagione.

Kansas City ha aperto come favorito per 1 punto per la partita di domenica prossima.

Il Super Bowl LIX si giocherà il 9 febbraio (18:30 ET, Fox) al Caesars Superdome di New Orleans.

Ecco le linee, gli spread e i totali per le partite di campionato della conferenza NFC e AFC.



(6) Comandanti di Washington a (2) Philadelphia Eagles

Domenica, 15:00 ET su Fox

Linea di gioco: Aquile -5,5 (Aquile aperte -5)

Linea monetaria: Aquile -240, Comandanti +200

Totale: 47,5 (aperto 46,5)

(2) Buffalo Bills a (1) Kansas City Chiefs

Domenica, 18:30 ET su CBS/Paramount+

Linea di gioco: Capi -1,5 (Capi aperti -1)

Linea monetaria: Capi -125, Conti +105

Totale: 48,5 (aperto 48,5)