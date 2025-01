Quote Mostra i preferiti per Land Tyreek Hill

Per settimane si vociferava che il wide receiver Tyreek Hill volesse essere scambiato dai Miami Dolphins e, dopo il finale di stagione regolare, ha quasi confermato quell’idea.

Dopo la sconfitta contro i New York Jets, ha fatto alcuni commenti che facevano sembrare che avesse giocato la sua ultima partita con il Miami.

Tyreek Hill, WR dei Dolphins: “Devo fare ciò che è meglio per me e per la mia famiglia, che sia qui o dovunque. Sto per aprire quella porta per me stesso… Sono fuori, fratello. È stato fantastico suonare qui, ma al momento Alla fine della giornata devo fare ciò che è meglio per la mia carriera.” https://t.co/9ifzQIPKCn — Marcel Louis-Jacques (@Marcel_LJ) 6 gennaio 2025

Resta da vedere se i Dolphins gli esaudiranno il suo desiderio, soprattutto a due anni dalla fine del grande contratto che ha firmato poco dopo la cessione ai Kansas City Chiefs.

Se Hill e i Dolphins si separano, i Dallas Cowboys (3-1) sono i favoriti per aggiudicarlo, seguiti dai Las Vegas Raiders (4-1), dagli Atlanta Falcons (5-1) e dai rivali dell’AFC East Buffalo Bills ( 6-1) e i New England Patriots (8-1), tramite JPAFootball.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: Il #Cowboy ha la quota più alta (3/1) per ottenere #Delfini WR Tyreek Hill in questa offseason, via @SportsBettingAG – Cowboy (3/1)

– Predoni (4/1)

– Falco (5/1)

– Fatture (6/1)

– Patrioti (8/1)

– Giaguari (10/1)

– Broncos (1/12)

– Comandanti (12/1)

– Dirigenti (16/1) pic.twitter.com/NKNkn09Oqo — JPAFootball (@jasrifootball) 6 gennaio 2025

Se Miami lo rendesse disponibile, diventerebbe immediatamente la merce più calda sul mercato commerciale, e un certo numero di squadre sarebbero senza dubbio in lizza per l’opportunità di ottenerlo.

Questa è stata una stagione frustrante per Hill, iniziata con lui che è stato ammanettato dalla polizia mentre si recava alla partita della prima settimana di Miami contro i Jacksonville Jaguars e si è conclusa con lui che non ha raggiunto le 1.000 yard in ricezione per la prima volta dalla stagione 2019.

Proprio la scorsa stagione, ha flirtato con il raggiungimento delle 2.000 yard, e se non fosse stato per un infortunio alla caviglia a fine stagione, avrebbe potuto arrivarci e stabilire un record NFL di una sola stagione in quella categoria.

Hill potrebbe aver perso un po’ delle sue capacità all’età di 30 anni, ma dovrebbe averne abbastanza per portare una squadra a un livello o due.

