Quote Mostra il favorito nelle scommesse per acquisire Patrick Williams

I Chicago Bulls hanno un processo di ricostruzione atteso da tempo.

Tuttavia, non è mai troppo tardi per iniziare.

Rapporti recenti dicono che stanno cercando di acquistare Patrick Williams in giro per il campionato.

Gli hanno appena firmato un prolungamento del contratto di quattro anni del valore di 90 milioni di dollari in questa offseason.

D’altra parte, il suo gioco è stato piuttosto deludente e, con Matas Buzelis che sembra il futuro dell’organizzazione, devono fargli spazio.

Con questo in mente, NBA Central ha riferito che i Phoenix Suns sono attualmente i favoriti per acquisire i suoi servizi Casinò Bovada.

I Phoenix Suns sono i favoriti per vincere il concorso a premi di Patrick Williams, a partire da @BovadaOfficial Phoenix Suns +300

Miami Heat +400

Washington Wizards +500

Spurs San Antonio +600

Oklahoma City Thunder +700

Utah Jazz+800

Cleveland Cavaliers +900

Dallas Mavericks +1000

New Orleans… pic.twitter.com/gjDILz91Gx — NBACentral (@TheDunkCentral) 20 gennaio 2025

Williams è stato arruolato come specialista difensivo.

Ha spesso fatto paragoni con Kawhi Leonard a causa del suo telaio e prototipo simili.

Sfortunatamente, gli infortuni e la mancanza di sviluppo offensivo hanno troppo spesso ostacolato il suo sviluppo.

I Bulls potrebbero trarre vantaggio dall’ottenere scelte al draft per ricostruire il loro arsenale.

Non sono abbastanza bravi per essere una squadra da playoff, né abbastanza cattivi per ottenere una delle prime tre teste di serie.

Secondo quanto riferito, i Suns stanno cercando di aggiungere Jimmy Butler, ma sarà molto difficile a meno che non trovino qualcuno che accetti il ​​massiccio contratto di Bradley Beal, cosa che i Miami Heat sono stati riluttanti a fare.

Williams chiaramente non è Jimmy Butler, ma darebbe comunque ai Suns una spinta difensiva sulle fasce.

Data la loro mancanza di risorse commerciali, sarà interessante vedere come riusciranno a farcela.

