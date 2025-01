Quote Mostra il favorito nelle scommesse per ottenere Bruce Brown

Martedì mattina è stato riferito che i Toronto Raptors sono motivati ​​a cedere Bruce Brown nelle prossime settimane.

Immediatamente iniziarono le speculazioni su dove sarebbe andato.

Secondo Bovada, secondo NBACentral, i Miami Heat sono attualmente i favoriti per ottenere Brown.

Hanno quota +200, seguiti da Los Angeles Lakers e Denver Nuggets a +325, e Sacramento Kings, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies a +500.

Dove andrà e cosa farà per un’altra squadra?

Bovada elenca i Miami Heat come i favoriti per ottenere Bruce Brown Miami Heat: +200

Los Angeles Lakers: +325

Denver Nuggets: +325

Sacramento Kings: +500

Dallas Mavericks: +500

Memphis Grizzlies: +500 (Via @BovadaOfficial ) pic.twitter.com/03Y7jJwO5E — NBACentral (@TheDunkCentral) 21 gennaio 2025

Naturalmente, Brown ha trascorso una stagione con i Nuggets solo pochi anni fa e ha fatto parte della loro corsa al campionato.

I Nuggets hanno avuto qualche problema quest’anno, e ci sono sicuramente alcuni fan che vorrebbero vedere Brown tornare e riaccendere qualche vecchia magia a Mile High City.

Ma in questo momento, gli Heat hanno le migliori possibilità di prendere Brown, anche se non è chiaro dove andrà a finire.

La carriera di Brown dopo Denver è stata complicata.

Ha trascorso un po’ di tempo con gli Indiana Pacers prima di essere inviato ai Raptors.

Ma i Raptors non sono mai stati sicuri di cosa fare con Brown, che si è infortunato ripetutamente, costringendo lo staff tecnico a escogitare piani che non lo coinvolgano.

Finora in questa stagione, Brown ha messo a segno 7,2 punti e 3,4 rimbalzi in sole nove partite.

Se riuscisse a tornare in salute al 100%, potrebbe essere una risorsa importante per ognuna di queste squadre, ma ci sono grandi domande su di lui.

Sarà di nuovo un giocatore di supporto come lo è stato per i Nuggets o continuerà a farsi male e a non raggiungere il suo pieno potenziale?

