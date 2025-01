Quote MVP del Super Bowl LIX: il quarterback dell’AFC è un premio Lock to Win?

Mancano ancora diverse partite della NFL al sapere quali squadre si affronteranno nel Super Bowl LIX su FOX il 9 febbraio.

Tuttavia, gli scommettitori possono già tuffarsi nelle quote su quale giocatore verrà nominato Big Game MVP. Diamo un’occhiata alle prime quote per il 20 gennaio su DraftKings Sportsbook.

MVP del Super Bowl 2025

Patrick Mahomes: +280 (scommetti $10 per vincere $38 in totale)

Josh Allen: +280 (scommetti $10 per vincere $38 in totale)

Jalen Hurts: +400 (scommetti $10 per vincere $50 in totale)

Saquon Barkley: +550 (scommetti $ 10 per vincere $ 65 in totale)

Jayden Daniels: +700 (scommetti $10 per vincere $80 in totale)

Il potenziale MVP della stagione regolare di quest’anno Josh Allen e il due volte MVP della stagione regolare e tre volte MVP del Super Bowl Patrick Mahomes siedono in cima alla tabella delle probabilità. In questo momento, secondo le probabilità, i Chiefs di Mahomes sono leggermente favoriti per arrivare al Super Bowl dall’AFC.

Kansas City, la testa di serie della conference, ha vinto il Trofeo Lombardi negli ultimi due anni e Mahomes è stato l’MVP in entrambi.

Le quote di Mahomes e Allen si sono ridotte dopo il giro di accordi, con Mahomes che è passato da +400 a +280 e Allen da +550 a +280.

Il QB degli Eagles Jalen Hurts è terzo in classifica. Ha visto le sue probabilità passare da +1000 a +400 dopo che Philly ha eliminato i Rams nel round di divisione.

L’unico non difensore in corsa è Saquon Barkley di Filadelfia, che finora ha dominato in due partite di playoff.

Gli scommettitori devono tenere presente che durante l’ultima settimana Barkley è salito da +1200 a +550 nella tabella. Attraverso le wild card e i round divisionali, Barkley ha 324 yard di corsa e due touchdown.

