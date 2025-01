Quote MVP NBA 2024-25: SGA rimane la favorita

La stagione NBA è alle porte, il che significa che è ora di tuffarsi nel mercato degli MVP della stagione regolare.

Vincitore del premio più ambito della NBA in tre delle ultime quattro stagioni, Nikola Jokic sta cercando di entrare nella storia vincendone quattro su cinque.

La leggenda dei Celtics Bill Russell vinse quattro su cinque dal 1960-61 al 1964-65, e LeBron James fece lo stesso nel 2008-2009 e nel 2012-2013.

Questi sono gli unici due nomi a compiere l’impresa nella storia del campionato.

Jokic ha aperto la stagione a +400 vincendo il premio ed è attualmente tra i primi quattro del campionato per punti, rimbalzi e assist.

Diamo un’occhiata alle quote MVP NBA su DraftKings Sportsbook per il 13 gennaio.

Quote MVP NBA 2024-25:

Shai Gilgeous-Alexander: -190 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 15,26)

Nikola Jokic: +165 (scommetti $10 per vincere $26,50 in totale)

Giannis Antetokounmpo: +2200 (scommetti $10 per vincere un totale di $230)

Jayson Tatum: +3000 (scommetti $10 per vincere un totale di $310)

La gara per l’MVP dell’NBA è già una specie di gara a due?

Al 13 gennaio, Jokic aveva una media di 31,2 punti (terzo), 13,2 rimbalzi (terzo) e 9,8 assist (secondo).

Tuttavia, nonostante questi numeri sgargianti, non è più il favorito. Gilgeous-Alexander è ora al posto di guida.

Al 13 gennaio, i Thunder della SGA sono 32-6 nell’anno (secondo miglior record nella NBA) e hanno vinto 17 delle ultime 18.

Gilgeous-Alexander è terzo in campionato per punti a partita (31,4) e terzo per assist (2).

