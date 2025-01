Quote n. 1 del Draft NFL 2025: Cam Ward il nuovo favorito

Nel Draft NFL 2025, verrà selezionato per primo un nuovo favorito.

Cam Ward di Miami è ora in testa alla classifica, portandosi a -125 dal +155 della scorsa settimana.

Shedeur Sanders del Colorado, che era stato il favorito per più di due mesi, è passato a +105 da -110.

Diamo un’occhiata alle probabilità per essere la prima scelta nel draft 2025 su FanDuel Sportsbook il 7 gennaio.

DRAFT NFL 2025 N. 1 SELEZIONE OD:

Cam Ward, Miami: -125 (scommetti $ 10 per vincere $ 18 in totale)

Shedeur Sanders, Colorado: +105 (scommetti $ 10 per vincere $ 20,50 in totale)

Travis Hunter, Colorado: +1000 (scommetti $ 10 per vincere $ 110 in totale)

Mykel Williams, Georgia: +4800 (scommetti $10 per vincere $490 in totale)

Kelvin Banks Jr., Texas: +5000 (scommetti $ 10 per vincere $ 510 in totale)

Will Campbell, LSU: +5000 (scommetti $ 10 per vincere $ 510 in totale)

Mason Graham, Michigan: +5000 (scommetti $10 per vincere $510 in totale)

Tetairoa McMillan, Arizona: +6000 (scommetti $10 per vincere un totale di $610)

Abdul Carter, Penn State: +6000 (scommetti $ 10 per vincere $ 610 in totale)

Jaxson Dart, Ole Miss: +8000 (scommetti $10 per vincere $810 in totale)

Jalen Milroe, Alabama: +10.000 (scommetti $ 10 per vincere $ 1.010 in totale)

James Pearce Jr., Tennessee: +10.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 1.010)

Quinn Ewers, Texas: +10.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 1.010)

Ashton Jeanty, Boise State: +15.000 (scommetti $ 10 per vincere $ 1.510 in totale)

Il motivo per cui Cam Ward sarà assente nella seconda metà del Pop-Tarts Bowl non è un grosso problema

Il quarterback degli Hurricanes Cam Ward è salito in classifica a -125 dal +155 della scorsa settimana e dal +750 delle ultime quattro settimane.

Ironicamente, i critici si sono chiesti se il draft di Ward avrebbe subito un duro colpo dopo la sconfitta per 42-41 della sua squadra contro l’Iowa State al Pop-Tarts Bowl perché era rimasto fuori nella seconda metà della partita.

Invece, gli scommettitori hanno visto migliorare le azioni di Ward.

Infatti, il regista di “Speak” Michael Irvin ha messo in guardia in un recente episodio di “The Herd”, dicendo: “Cam non cadrà (nella bozza). Nessuno lo pensa.”

Sanders, d’altro canto, ha visto le sue probabilità aumentare da -110 a +105.

In questa stagione è passato per 4.134 yard e 37 touchdown. Nella sconfitta per 36-14 dei Buffs contro la BYU all’Alamo Bowl, il QB ha tirato per 208 yard e due touchdown con due intercettazioni.

Alla fine di aprile ha aperto come favorito in questo posto. A settembre, le sue probabilità erano salite a +850, portandolo al quarto posto nella lista.

Tuttavia, gli scommettitori dovrebbero considerare la scusa dell’analista di FOX Sports NFL Draft Rob Rang prima di investire denaro su questo mercato, poiché vede i Titans draftare Sanders per primi e i Giants draftare Ward terzo.

Shedeur Sanders e Travis Hunter nella top 10 delle giocate del Colorado della stagione 2024

“Il miglioramento del gioco del quarterback è la strada più rapida per i playoff, e l’equilibrio e la precisione di Sanders si adattano bene all’attacco di (Brian) Callahan”, ha scritto Rang della stesura di Shedeur da parte del Tennessee.

Riguardo alla scelta di Ward da parte di New York, Rang ha notato che Cam “non è così raffinato come suggeriscono i suoi momenti salienti di Heisman, ma il suo rilascio rapido e il talento per il drammatico potrebbero essere grandi successi a Broadway”.

A completare i primi tre posti c’è il vincitore di Heisman Travis Hunter, le cui quote sono scese da +380 a +1000. Nell’ultima provocazione di Rang, ha Hunter come numero 2 dei Browns.

“Lasciare cadere un trequartista come Hunter sembra troppo illogico, anche per questa longeva franchigia”.

Appannaggio FOX Sport per le ultime novità sull’argomento NFL e altri sport.