Quote per i playoff del College Football 2024: le linee di gioco del campionato nazionale di Lookahead favoriscono OSU, UT

C’è qualcosa che gli allibratori amano di più del guardare al futuro?

Il College Football Playoff è avanzato alle semifinali, con il Capital One Orange Bowl il 9 gennaio e il Goodyear Cotton Bowl Classic il 10 gennaio.

All’8 gennaio, Ohio State è favorito per 6 punti sul Texas nella prima semifinale e Notre Dame è favorito per 1,5 punti su Penn State nella seconda semifinale.

Quindi, con la partita del campionato CFP a poco più di due settimane di distanza, perché non dare il massimo e pubblicare i split per quattro potenziali partite per il titolo? Ecco le quote di DraftKings Sportsbook per l’8 gennaio.

BENE. 6 Penn State vs. N. 5 Texas

Longhorn -3

BENE. 6 Penn State vs. BENE. 8 Stato dell’Ohio

Buckeyes -9.5

N. 5 Texas vs. N. 7 Notre Dame

Longhorn -2.5

N. 8 Stato dell’Ohio contro. N. 7 Notre Dame

Buckeyes -8.5

Lo spread del titolo nazionale è in linea con ciò che dicono le probabilità in semifinale: questo è lo stato dell’Ohio da perdere.

Dopo aver perso una sconfitta scioccante contro il Michigan per concludere la stagione regolare, i Buckeyes hanno falciato i loro avversari nei playoff del College Football.

Hanno eliminato il Tennessee, nona testa di serie, 42-17 al primo turno prima di portarsi in vantaggio per 34-0 contro la testa di serie Oregon nei quarti di finale, ottenendo infine una vittoria per 41-21.

Ciò rende l’OSU un favorito di -130 per vincere il titolo nazionale ed entra nella sua semifinale con il Texas come favorito di 6 punti, come accennato in precedenza.

E se i Buckeyes dovessero superare i Longhorns, sarebbero favoriti con 8,5 punti sui Fighting Irish e con 9,5 punti sui Nittany Lions.

Notre Dame Ohio State, Penn State o Texas hanno il vantaggio di vincere la finale del CFP?

Ora, se il Texas riuscisse a sconfiggere i favoriti Buckeyes, sarebbe favorito sia su Penn State (di 3 punti) che su Notre Dame (di 2,5 punti) in una possibile partita per il titolo CFP.

I Longhorns possiedono anche due vittorie CFP, ma non erano così dominanti come quelle dell’Ohio State.

Il Texas ha sconfitto il numero 12 Clemson 38-24 al primo turno prima di cedere al numero 12. 4 Arizona State nei quarti di finale 39-31, ci sono voluti due tempi supplementari per riuscirci.

