Quote per il campionato NBA 2024-25: Celtics, Thunder favoriti

La stagione NBA si avvicina al giro di boa.

I Boston Celtics hanno vinto il campionato NBA per la 18esima volta alla fine della scorsa stagione dopo aver eliminato i Dallas Mavericks in cinque partite nelle finali NBA del 2024.

Ma il percorso verso un altro campionato non sarà una passeggiata, con diversi veri contendenti in entrambe le conference.

Ecco uno sguardo alle quote del campionato NBA su DraftKings Sportsbook per il 13 gennaio.

Vincitore delle finali NBA 2024-25:

Boston Celtics: +250 (scommetti $10 per vincere $35 in totale)

Oklahoma City Thunder: +265 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 36,50)

New York Knicks: +900 (scommetti $10 per vincere $100 in totale)

Cleveland Cavaliers: +1100 (scommetti $10 per vincere $120 in totale)

Denver Nuggets: +1300 (scommetti $10 per vincere $140 in totale)

Dallas Mavericks: +1400 (scommetti $ 10 per vincere $ 150 in totale)

Milwaukee Bucks: +2500 (scommetti $ 10 per vincere $ 260 in totale)

Memphis Grizzlies: +2800 (scommetti $ 10 per vincere $ 290 in totale)

Golden State Warriors: +3000 (scommetti $10 per vincere un totale di $310)

Minnesota Timberwolves: +3500 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 360)

Los Angeles Lakers: +4000 (scommetti $10 per vincere un totale di $410)

LA Clippers: +4500 (scommetti $10 per vincere $460 in totale)

Phoenix Suns: +4500 (scommetti $10 per vincere $460 in totale)

Philadelphia 76ers: +5000 (scommetti $10 per vincere $510 in totale)

Houston Rockets: +5500 (scommetti $10 per vincere un totale di $560)

Orlando Magic: +6000 (scommetti $10 per vincere $610 in totale)

Miami Heat: +8000 (scommetti $10 per vincere $810 in totale)

Sacramento Kings: +9000 (scommetti $10 per vincere $910 in totale)

Indiana Pacers: +10.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 1.010)

Atlanta Hawks: +50.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 5.010)

San Antonio Spurs: +60.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 6.010)

Pellicani di New Orleans: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Washington Wizards: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Utah Jazz: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Toronto Raptors: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Portland Trail Blazers: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Detroit Pistons: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Chicago Bulls: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Charlotte Hornets: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Brooklyn Nets: +100.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 10.010)

Con Jason McIntyre, diamo un’occhiata alle scelte dei futures a partire dal 12 novembre.

New York Knicks: +1000 (al momento della selezione)

A poche settimane dall’inizio della stagione, le quote dei Knicks sono misteriosamente scese da +725 a +1000. Devo prenderlo. I Knicks hanno due nuovi titolari e due ragazzi che giocano dalla panchina che non erano in squadra l’anno scorso. A differenza dei Celtics, ci sono molti volti nuovi. Inoltre hanno ancora due giocatori chiave in salute (Precious Achiuwa, Mitchell Robinson). A pieno regime, questa squadra sarà un vero problema per i Celtics.

Denver Nuggets: +1100 (al momento della selezione)

Cerco valore, e visto che i Nuggets erano +750 ma il mercato li sta svendendo a causa di una partenza lenta, prenderò la squadra con il miglior lungo del campionato. I Nuggets sono partiti 0-2 e poi Nikola Jokic ha deciso di fare tutto il necessario per la squadra perché questa situazione è inaccettabile. Jokic ora guida i Nuggets in punti, rimbalzi, assist, palle recuperate e stoppate. Ma, cosa ancora più importante, Michael Malone sembra abbracciare i ragazzi giovani, e se interpreterà Peyton Watson e Julian Strawther per più di 20 minuti a notte, sarà Grande firmare in anticipo.

Milwaukee Bucks: +3000 (al momento della selezione)

Non ho amato l’arrivo dei Bucks in questa stagione e sono stati infelici all’inizio. Il gioco della guardia è stato pessimo: recentemente hanno schierato Ryan Rollins e AJ Green in guardia; queste non sono certo rotazioni nella NBA e gli infortuni sono un problema. Ma se stai cercando un lato positivo, hanno ancora Giannis Antetokounmpo. Scenario di tempesta perfetta: Khris Middleton ritorna sano e vicino alla sua vecchia forma; Gary Trent Jr. si trasforma nella star che tutti pensavano fosse al liceo; Andre Jackson, ex campione della UConn, sta emergendo come il talento tuttofare che dovrebbe essere.

