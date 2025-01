Quote per il campionato NFL AFC e NFC 2025: Chiefs e Lions rimangono i favoriti

E proprio così iniziano i playoff della NFL.

Dopodiché, è tempo di vedere quali squadre arriveranno all’ultimo fine settimana e giocheranno al Super Bowl LIX. Diamo un’occhiata alle quote di Draftkings Sportsbook per il 6 gennaio.

Quote per il vincitore della conferenza NFC:

Leoni: +115 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 21,50)

Eagles: +330 (scommetti $ 10 per vincere $ 43 in totale)

Vikings: +750 (scommetti $ 10 per vincere $ 85 in totale)

Packers: +950 (scommetti $ 10 per vincere $ 105 in totale)

Bucanieri: +1100 (scommetti $10 per vincere $120 in totale)

Comandanti: +1800 (scommetti $ 10 per vincere $ 190 in totale)

Rams: +1800 (scommetti $ 10 per vincere $ 190 in totale)

Quadro generale: La NFC è al top, ma nell’ultima settimana della stagione regolare, Detroit ha dimostrato di essere il migliore e si è guadagnata la testa di serie n. 1 vincendo sul Minnesota e terminando la stagione regolare 15-2. È stata la seconda vittoria dei Lions sui Vikings, 14-3, e con essa hanno ottenuto un addio unico nella NFC. Nel frattempo, Minnesota è la quinta testa di serie e viaggia per affrontare i Rams nel Wild Card Weekend, mentre Philly, seconda testa di serie, ospita Green Bay nell’apertura della stagione.

Quote per il vincitore della conferenza AFC:

Chiefs: +150 (scommetti $ 10 per vincere $ 25 in totale)

Ravens: +290 (scommetti $ 10 per vincere $ 39 in totale)

Fatture: +300 (scommetti $ 10 per vincere $ 40 in totale)

Chargers: +1200 (scommetti $ 10 per vincere $ 130 in totale)

Broncos: +2200 (scommetti $ 10 per vincere $ 230 in totale)

Texani: +2500 (scommetti $ 10 per vincere $ 260 in totale)

Steelers: +2800 (scommetti $ 10 per vincere $ 290 in totale)

Quadro generale: Come è diventata una routine ogni anno, l’AFC è incentrato su chi può sconfiggere Kansas City, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite per il titolo AFC. E 15-2, i Chiefs hanno conquistato il testa di serie n. 1 e addio, il che significa che tutte le strade portano di nuovo attraverso Arrowhead. Buffalo, 13-4, è la testa di serie numero 2 e ospita Denver per aprire i playoff, mentre Baltimora, numero 3, ospita Pittsburgh, rivale dell’AFC North.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!