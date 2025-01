Quote per il College Football 2025: le migliori scommesse sul futuro per vincere i playoff

Geoff Schwartz Analista di scommesse sportive FOX

La stagione calcistica universitaria 2024 si è conclusa con l’Ohio State che ha sconfitto il Notre Dame Fighting Irish per il loro primo campionato dal 2014.

I Buckeyes hanno iniziato la stagione come ottava testa di serie, ma erano la migliore squadra del calcio quando hanno deciso di esprimere il loro vero potenziale.

L’ultimo ostacolo dell’Ohio State è stato superare l’irlandese al settimo posto. Ciò dimostra ulteriormente che questo torneo post-stagionale sarà vinto dai pezzi grossi di questo sport.

Per vincere più partite di fila contro avversari classificati, hai bisogno di profondità. Hai bisogno di talento per essere competitivo contro i migliori di questo sport. Ai miei occhi, questo è possibile solo se sei Ohio State, Notre Dame, Penn State, Texas e così via.

Quindi, con questo in mente, di seguito sono elencate le squadre su cui scommetto ora per vincere il titolo nel 2025.

Texas +650 per vincere i playoff del College Football 2025

Il Texas ha raggiunto la postseason per due anni consecutivi. Nel 1, i Longhorns hanno perso contro Washington nell’ultima partita della partita, e in questa stagione hanno battuto sia Clemson che Arizona State prima di perdere contro Ohio State quando un fumble in ritardo ha spinto il vantaggio dell’OSU a 14 punti.

Hanno avuto due sconfitte nella stagione regolare, entrambe contro la Georgia. La progressione naturale vedrebbe il Texas andare un po’ più in profondità nella postseason.

I Longhorns hanno gli ingredienti per un profondo successo nei playoff. Sulla carta hanno migliorato la posizione del quarterback. Quinn Ewers sta per andarsene e Arch Manning ha aspettato pazientemente la sua opportunità. Abbiamo visto Manning avere opportunità sul campo e ha dimostrato di essere capace.

Come squadra, perdono alcuni guardalinee offensivi e alcuni ricevitori, ma nel corso degli anni hanno dimostrato la capacità di ricaricare in quelle posizioni. Vorrei lo stesso adesso.

La difesa del Texas è guidata dalla sua linea difensiva, e non importa quanto spesso i Longhorns mandano ragazzi in campionato, hanno sempre più professionisti dietro di loro. Hanno un buon piano e raramente perdono le partite in difesa.

Tuttavia, il programma del Texas potrebbe essere complicato. La stagione inizia con un viaggio nello stato dell’Ohio e le partite in Florida e Georgia.

Se i Longhorns vincono due di questi tre, torneranno ai playoff.

SELEZIONE: Texas (+650) per vincere i College Football Playoff 2025

Texas, Ohio State sono apparsi fin troppo presto nella top 10 di Joel Klatt

Oregon +650 per vincere i playoff del College Football 2025

Sono un alunno e fan dell’Oregon. E non credo che i Ducks siano pronti a vincere un campionato nel 2025 con il loro giovane roster.

Tuttavia, penso che questo numero sia probabilmente il meglio che otterrai da loro per gran parte del prossimo anno.

L’Oregon dovrà sostituire un sacco di produzione offensiva e difensiva dopo aver vinto il titolo Big Ten nel 2024. I Ducks perdono il loro quarterback, i running back, entrambi i contrasti offensivi, i loro primi due ricevitori larghi, il loro tight end, il loro miglior passante e un altro titolare . contrasto difensivo e tutta la secondaria. Sembra un’impresa ardua vincere un campionato con una squadra così giovane, ma con il talento in attesa di essere messo in campo c’è il potenziale per essere migliore rispetto alla scorsa stagione.

I Ducks hanno un upgrade come quarterback mentre Dante Moore diventa titolare. È un ex reclutato a cinque stelle che si è impegnato in Oregon, poi si è tirato indietro ed è andato alla UCLA per sei mesi. Si è trasferito in Oregon la scorsa stagione per sedersi dietro Dillon Gabriel, e ora è il suo momento. Moore è una stella in divenire.

L’Oregon è carico sulla linea offensiva con aggiunte di portali, e i giocatori in partenza dei Ducks in difesa saranno sostituiti con nuovi arrivati ​​molto ambiti, sicurezza del portale e cornerback. Il talento sulla carta è migliore e abbiamo già visto che lo staff può far crescere i giocatori.

Il motivo per cui dovresti fare il tifo per i Ducks ora è a causa del loro programma e del modo in cui il programma procede naturalmente.

Hanno vinto più partite ogni stagione con Dan Lanning e continuano a salire in classifica. Sotto Lanning, i Ducks andarono 10-3 nell’anno 1, poi 12-2 e 13-1. Sono sulla buona strada per raggiungere i playoff la prossima stagione e hanno il talento necessario per approfondire la postseason.

Inoltre, il loro programma è semplice. Molto facile.

Cinque partite in trasferta: Northwestern, Penn State (partita più dura della stagione), Rutgers, Iowa e Washington. Non giocano nell’Ohio State o nel Michigan.

Sarà una squadra di playoff e probabilmente 11-1. Potresti ottenere un numero migliore dopo la partita della Penn State, ma quella è l’unica volta in cui quel numero sarà molto migliore.

SELEZIONE: Oregon +650 per vincere i playoff del College Football 2025

Geoff Schwartz è un analista NFL per FOX Sports. Ha giocato otto stagioni nella NFL con cinque squadre diverse. Ha iniziato come placcaggio destro per l’Università dell’Oregon per tre stagioni ed è stato una selezione All-Pac-12 di seconda squadra durante l’ultimo anno. Seguitelo su Twitter @ Geoff Schwartz .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!